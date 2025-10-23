読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の田辺桃子、横田真悠、林芽亜里トリプル主演の木曜ドラマ『推しの殺人』（毎週木曜よる11：59〜）。第4話が10月23日に放送予定です。

【写真】車の中で河都（城田優）はルイ（田辺桃子）に…

本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、本格クライムノベル『推しの殺人』（著：遠藤かたる／宝島社文庫）をドラマ化。

主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。《殺人》という罪を犯してしまった彼女たちは、それを隠蔽したままステージに立ち続けようと誓う。

次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていき……。待ち受けるのは栄光か破滅か！？人生と命を懸けたスリリングサスペンス。



あるトラウマをきっかけに感情を失い、ただ流されるように生きている高宮ルイ役を田辺桃子さん。

感情の揺れが激しく、あらゆることに噛みつく獰猛なリスのような性格の早川テルマ役を横田真悠さん。

恵まれた容姿でグループのセンターに抜擢され、テルマから敵視される沢北イズミ役を林芽亜里さんが演じています。

また、爽やかなルックスでテレビ番組でも活躍している、マーケティング会社社長・河都潤也役を城田優さん。

河都と大学からの付き合いで、河都に出資してもらい小さな個人事務所を持つ弁護士・矢崎恭介役に増田貴久さんが発表されています。

主題歌は『星月夜』のヒットで国内外で注目を浴びるシンガーソングライター・由薫さんが、ドラマのために書き下ろした『The rose』です。

＊以下10月23日放送回のネタバレを含みます。



読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』

＜前回のあらすじ＞

3人組地下アイドル「ベイビー★スターライト」のテルマとイズミは、元メンバー・ミチル（なえなのさん）に脅され、ある契約を結んでしまう。それは、多額の借金をするミチルの代わりにデートクラブで働くというものだった！

雑居ビルの一室で、震えながらも「絶対に嫌や……あたしは、このままじゃ終われへん」とつぶやいたテルマ。

ルイは、羽浦（田村健太郎さん）を埋めた場所に、以前はなかった花が植えられていたことや、掘り返されたような痕跡があったことについて、2人には言えずにいた……。

そんな中、調査会社の下谷（テイ龍進さん）が「聞きたいことがある」とイズミの大学にまで押しかけてくる。さらに、ルイの元に刑事の望月（曽田陵介さん）がやってくる。望月は行方がわからなくなった羽浦のことを気にしている様子で――。

そして再び3人の元に下谷が！ 羽浦の部屋からなくなっているものがある、と鋭い指摘をする下谷に、3人はどう立ち向かうのか！？



読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』

＜第4話のあらすじ＞

「ベイビー★スターライト」の3人が、所属事務所の社長・羽浦を殺害したと疑う下谷は、犯行に使ったとされるトロフィーを探すため、ルイの部屋までやってきた。

下谷の鋭い指摘に、ルイとイズミは動揺するが、テルマの活躍により危機一髪で難を逃れることができた。ところが、3人にはさらなるピンチが迫っていて――。

その頃、坂本（坪倉由幸さん）や望月が追う連続殺人事件に進展があった。被害者たちがネット上に隠し口座を持っており、大金が入れられていたことが判明したのだ。さらに、3人目の被害者が暮らしていたマンションの室内から合成麻薬が見つかって……。

「沢北イズミさん、あなたに逮捕状が出ています」。

突然男から警察手帳を見せられた「ベビスタ」の3人は驚きのあまり立ち尽くした。

納得できない、ちゃんと説明してほしい、と必死に抗うテルマ。しかし、抵抗むなしくイズミは手錠をかけられ連れていかれ……！？