《夜中に足がつって目が覚める》《歩いていてピキッと痛みが走る》など、ふくらはぎの激痛「こむら返り」は、いつも突然やってきます。「こむら返りは、血流の悪化とセンサー異常が原因です」と指摘する足専門の整形外科医・北城雅照さんは、【こむら返りリセット法】を考案。

【書影】突然にやってくる激痛「こむら返り」のリセット法を伝授！足専門の整形外科医・北城雅照さん著書『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』

よくある対処法は「間違いだらけ」

突然襲ってくるふくらはぎの激痛・こむら返りは、私が考案した、片足30秒のシンプルなメソッドである「こむら返りリセット法」で予防することができます。

でも、それでも万が一、起こってしまったら……。

こむら返りとは「筋肉が暴走して縮み続けている状態」のことでしたね。収縮が止まらずに血流が妨げられると、筋肉の細胞に酸素が届かなくなり、痛みを引き起こす物質が生まれてしまいます。

しかも、こむら返りはいつ起こるかも、どのくらい続くかもわかりません。

短時間で治まるときもあれば、その場で長い時間、悶絶し続けることも――。

収縮した筋肉に過度な負担がかかり続け…

ところが、これほど痛くてつらいこむら返りなのに、多くの人が間違った対処法で乗りきろうとしています。

とにかく我慢して、治まってくれるのをじっと待つ。

痛む場所をマッサージする。

その場で無理に立ち上がる。

残念ながら、これらはすべて「間違った対処法」です。

例えば、「痛みが去るのをひたすら待つ」という対処法は、こむら返りが長く続くことで、収縮した筋肉に過度な負担がかかり続けてしまいます。

その結果、筋組織がダメージを受け、こむら返りが治まっても、いつまでも鈍い痛みが続いてしまいかねません。

また、こむら返りの最中に、痛む場所をマッサージするなんてもってのほか。

縮んで硬くなっている筋肉を強くもむことによって、筋組織が断裂して「肉離れ」を起こしてしまう危険性もあります。

マッサージ効果があるのは、こむら返りが治まった「あと」。

しかも、筋肉に痛みが残っていないのを確認したうえで、弱く、やさしく行うのが鉄則です。筋血流がよくなることで、再発を防止することにもつながります。

ほかにも、ふくらはぎやすねのこむら返りが起こっている最中に、無理して立ち上がるのもいい選択肢ではありません。

硬く縮んでいる筋肉を強引に伸ばすことで、これも肉離れのリスクを高めてしまいますし、バランスを崩して転倒してしまう危険性だってあります。こむら返りが治まるまでは、大きく姿勢を変えないようにしましょう。



『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』（著：北城雅照／アスコム）

「温める」と「冷やす」、どちらが正解？

よくある疑問が、「温めるべき？冷やすべき？」というものですが、正解は「状況による」です。

「温める」も「冷やす」も、選択を間違えると逆効果となる危険性があります。

まず、こむら返りが治まったあとに痛みが見られない場合は、温めるほうがおすすめです。ぬるめのお湯にゆっくりつかるなどすれば、血流がよくなり、再発防止にもつながるでしょう。

しかし、こむら返りが治まってからも筋肉の痛みや違和感が消えないようなケースは要注意。

こむら返りによって筋肉がダメージを受けている──つまり炎症を起こしているわけですから、それを温めるのは火に油を注ぐようなもの。タオルでくるんだ保冷剤や氷のうを使って、患部をしっかり冷やしましょう。違和感がなくなるまでは、入浴も控えてください。

つまり、こむら返りが起こったときには、何かしらの手を打つことが大切。

しかし、そのやり方を間違えれば、かえって悪化してしまいます。

なかには、「数日間、まともに歩けない」という事態にまで陥るケースも。

こむら返りの痛みを正しく、迅速に治める。

それが、あなたの毎日を痛みの不安から解放し、安心して過ごすためのたしかな一歩になります。

こむら返りが多発する体の部位ランキング！

こむら返りはすべての骨格筋で起こる可能性がありますが、やはり多いのは「足」で起こるケースです。

なぜなら、足は心臓から遠く、血流が悪くなりやすい場所だからです。

さらに、足は冷えやすく、重力に逆らって体を支える「抗重力筋」であるため、こむら返りが起こりやすい条件がいくつも重なっています。

当院の患者さんを対象とした調査でも、圧倒的に多かったのが「ふくらはぎ」。次いで「すね」や「足の裏」、そのあとに「太もも」と続き、足の部位が上位を独占していました。

こむら返りが起こりやすい部位

ふくらはぎ（腓腹筋）：約60％

すね（前脛骨筋）：約15％

足の裏（足底筋）：約10％

太もも（大腿四頭筋、ハムストリングス）：約10％

手の指や前腕（手指筋、前腕屈筋軍）：約３％

腹部（腹直筋など）：約２％

※足立慶友整形外科（受診患者を集計対象とした調査）



足で起こるケースが多い「こむら返り」

ふくらはぎのこむら返り・緊急リセット法

それではいよいよ、こむら返りの「緊急リセット法」を紹介していきましょう。

まずは、圧倒的に多発している「ふくらはぎ」の対処法です。

こむら返りは、腱紡錘（けんぼうすい）に正しく刺激を入れ、筋肉と腱をゆっくりと伸ばすことで、素早く治めることができます。

ここで紹介するのは、その名も、「ふたりほぐし」。

名前のとおり、誰かに手伝ってもらうことが前提のケアだという点です。ご家族などの助けを借りる必要はありますが、そのぶん、効果は絶大。素早く、痛みがスーッと引いていくはずです。

【ふくらはぎのこむら返り・緊急リセット法】

ふたりほぐし

（1）床など平らな場所に横たわり、両足ともにまっすぐ伸ばす

こむら返りを起こした足の足首は、90度くらいの角度で立てておく

（2）パートナーは、その足を持ち上げて、足裏を自分の腹部にピタッとつける



（3）自分の体重を使い、前傾しながら相手の足首の関節に圧をかけて曲げていく

ポイントは「つま先」ではなく、「足首の関節」をゆっくりと曲げていくこと

急に強い負荷をかけるのは絶対にＮＧ

（4）相手の様子を見ながら、曲げるとゆるめるをくり返す

（5）こむら返りが治まるまで、この動作を続ける



（本書より）

スポーツ観戦が趣味という方なら、サッカーなどの試合中にこむら返りを起こした選手に対して、このような応急ケアをしている姿を見たことがあるかもしれませんね。

この「ふたりほぐし」のすごい点は、かかとの近くにある腱紡錘だけでなく、ひざの後ろにつながる腱にある腱紡錘も刺激できるところです。

同時に２カ所のセンサーに働きかけることができるため、痛みが引くスピードがグンと早くなり、回復もスムーズになります。



（本書より）

パートナーは、相手の足首を曲げるときに、いきなり強い負荷をかけないように注意してください。急激に強い負荷をかけると、かえって筋肉や腱に大きなダメージを与えてしまうおそれがあるので、必ずゆっくり、丁寧に行いましょう。

この緊急リセット法「ふたりほぐし」を覚えておけば、家族や身近な人がこむら返りを起こしたときにも、すぐに対応できるようになります。

いざというときに本当に頼りになる”お守り”になりますから、ぜひ家族みんなで覚えておいてくださいね。

※本稿は『足の名医がついにたどりついた こむら返りと手足のつりリセット法』（アスコム）の一部を再編集したものです。