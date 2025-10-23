毎日のように「物価高騰」が話題に上る今日この頃。その波は“国民食”ラーメンにも押し寄せています。集まらない従業員、原材料や水道光熱費の高騰、外国人観光客に向けた価格設定…。「長く言われてきた＜1000円の壁＞もすっかり崩れ去ろうとしている」と語るのが、全国47都道府県のラーメンを食べ歩くラーメンライターの井手隊長です。今回はその井手隊長の新刊『ラーメン一杯いくらが正解なのか』から、今、ラーメンを取り巻いている「現実」についてご紹介いたします。

ラーメン店倒産件数が過去最多

ラーメン店の倒産件数が過去最多になりましたというニュースを何度見ただろうか。

東京商工リサーチによると、２０２４年に倒産したラーメン店は57件（前年比26・6％増）で、集計を開始以降で最多だった２０２３年の45件を大幅に更新したという。何度も何度も倒産件数のスコアが更新され、ラーメン店を続けていく難しさを物語っている。

その大きな理由の一つは、後継者問題をはじめとする「人」の問題だ。いろいろなラーメン店を取材している中で、この「人」の問題というのは本当に大きい。

近年、ラーメン店は従業員の募集をかけてもなかなか応募が集まらない傾向にある。

各社、労働環境や働き方の改善を図っているのとは裏腹に根強く残るハードワークのイメージが強く、人が集まらないのである。新しい従業員が入っても、一人前に育つまでには長い年月がかかり、その前に辞めてしまうこともある。

後継者問題

町中華など老舗においては、後継者をあえて作らず、今の代で閉店することを前提にお店を続けているパターンもある。「家業」という考え方が薄れつつあるのだ。町中華の後継者問題はコロナ禍以前から叫ばれていたが、疫禍での環境の悪化がきっかけとなって閉店を決める店が少なくない。



『ラーメン一杯いくらが正解なのか』 (著：井手隊長／ハヤカワ新書)

たとえば早稲田にある有名店「メルシー」の小林店主も後継者については考えていないという。

「後継者については考えたことはありません。自分の代で終わりかなとはぼんやり考えていました。年金だけでは生活できないので、一年でも長くやりたい気持ちはあります。営業時間を短くするとか、休業日を増やすなどして何とか続けられないかは考えていきたいです」（小林さん）

今回は無事復活することになったが、また数年後に「メルシー」の本当の閉店の日が来てしまうのかと思うと寂しくてならない。

そして「１０００円の壁」問題

そして、もう一つの大きな理由が「１０００円の壁」問題である。

長い間、ラーメン店の店舗数は飽和状態にあるが、ここ数年においては微減の傾向だ。

大和製作所の調査によると、新規開業者のうち１年以内の閉店が42〜43％、３年以内の閉店が72〜73％もあり、ラーメン店の平均寿命は2・4年となっている。全国のラーメン店のうち、毎年1・6％の店が消滅しているのが現実だ。約３００〜４００のお店が減少していることになる。

ラーメン店は開業しやすいため、開店軒数と閉店軒数がともに多いと長年言われてきたが、「１０００円の壁」が立ちはだかる以上、開業も簡単なものではなくなってきているといっていいだろう。

コロナ禍の次の壁が間違いなく「１０００円の壁」だ。最近オープンしているラーメン店で「１０００円の壁」を全く考えていないお店は、味と集客に絶対的な自信のあるほんの一握りのお店だけだろう。

今後もラーメン店の価格の見直しは避けられない

ここ数年は外国人観光客が増えた影響もあり、都心のラーメン店の価格は上がっていく傾向だ。



人気店の高価格化はここ数年のトレンドと見ていいだろう。逆に低価格の流れを作っているのはチェーン店だ。

今後もラーメン店の価格の見直しは避けられない。

これまでは高級食材を使用しているお店だけが価格の上乗せで先行できたが、ラーメン店としては職人の「技術」に対価をどう払ってもらうかの仕掛けを考えて、実行していかなければならない。単純な低価格競争に巻き込まれていては、ジリ貧になってしまう。

「１０００円の壁」は、ラーメン店をこの時代に続けていく中で、現時点での最も高い壁の一つといえるだろう。

※本稿は、『ラーメン一杯いくらが正解なのか』 (ハヤカワ新書) の一部を再編集したものです。