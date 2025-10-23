舞台、映画、ドラマにと幅広く活躍中のミュージカル俳優・市村正親さん。私生活では2人の息子の父親でもある市村さんが、日々感じていることや思い出を綴る、『婦人公論』の連載「市村正親のライフ・イズ・ビューティフル！」。第12回は「舞台は神聖な場所だから」です。（構成：大内弓子 撮影：小林ばく）

【写真】市村さんの飼い猫アラン

台詞を腹に落としていく

10月に上演される音楽劇『エノケン』の読み合わせが始まりました。お笑い芸人の又吉直樹さんが脚本を書き、僕は主人公のエノケンこと榎本健一を演じます。

共演する松雪泰子さん、本田響矢くん、豊原功補さんたちキャストの声を聞きながら台詞を口にすると、自分の中の「榎本健一」がちょっと出てきたような感覚があったね。

物真似をするわけではなく、又吉さんが書いた本の中に入っていくと、自然とそういう口調になっていた感じがしたの。

以前、『炎の人』でゴッホを演じた時、彼は実在の人物とはいえ、どういう声だかわからない。まして日本語なんか喋らないでしょ（笑）。だけど、劇作家の三好十郎さんが書いた台詞を喋っているうちに、ゴッホになっていっちゃうの。作家さんの力って、魔法のようで不思議だよね。今回も又吉マジックで、エノケンを生きることができそうな気がしたよ。

エノケンは子どもの頃に映画やテレビで観ていました。何十本も作品があって、「エノケンのXX」とタイトルに名前を冠したシリーズも数知れず。もともとは浅草の舞台から始まって、エノケン一座で大活躍した舞台人。その映像が残っていないのが残念だけど、今回は劇中劇として、その舞台もお見せします。



ラグドールのモコとアランは僕の癒やし。こちらはモコ

彼が舞台に取り入れていた「東京節」「私の青空」「ノーエ節」といった歌は、みなさんもご存じではないでしょうか。「♪ラメチャンタラ ギッチョンチョンデ パイノパイノパイ」と歌う「東京節」なんか面白いよね。若い方は「ラメチャン」って何だかわからないかもしれない。でたらめの「ラメ」。まあ、歌詞に意味はない（笑）。楽しく歌いたいね。

歌の練習のほかに、立ち稽古が始まるまでにやるべきは、やはり台詞を体に入れることです。声に出しながら台本を読んで、ひたすらブツブツブツ、僕の場合はとにかくそれを繰り返す。

シェイクスピアみたいなとんでもなく長い台詞を覚える時は、別にノートを作って書き出すこともあります。そうして、ここからここまでを一息で言う、とメモしたり。

言いにくい台詞は、劇団四季の発声練習の「母音法」で書き出して覚えることも。たとえば、「言いにくい」は「いいいうい」。これは、僕と鹿賀丈史が『ベニスの商人』に出演した際に始まった練習法で、最初はみんな、稽古をしていても、どこの台詞を喋ってるかわからなかったもんだよ（笑）。

でも確かに、母音を叩き込むことでそこに子音を乗せた時に明確に話せるようになる。ハキハキ喋りすぎるのはよくないけど、やっぱりお客様に届くことが大事だから。そうやっていろいろな方法を使いながら、とにかく台本と向き合って台詞を腹に落としていくわけだ。

苦しんで苦しんで……

といっても、自分の台詞を覚えればおしまいというわけじゃない。相手の言葉を聞いて、それに気持ちが反応して自分の台詞が出てくるのがお芝居であって。相手の言葉の中に自分との対話のヒントがあるわけだから、自分以外の台詞も覚える必要がある。

僕も最初は自分のことで手一杯だけど、意識していれば、稽古を重ねる中でどんどん相手の言葉を聞けるようになっていく。

そうやって心も体も自由に動くようになり、セットや衣装も含めてその世界に入ってようやく役を生きることができるんだよ。そこまではもう、苦しんで苦しんで苦しんで苦しむしかない。

ましてや新作の場合は簡単にはいきません。苦しみがいっぱい待っている。覚悟してます。「苦しむということは、呼吸するのと同じくらい人間的なことなんだから」と、僕の演じたダンブルドア先生も言っていましたね。（笑）



＜今月のひとこと＞

なぜこんなに苦しまなければならないのか。それは舞台が神聖な場所だからです。お金を払って来てくださるお客様たちに、面白かった、楽しかったと思っていただける世界を作り上げる。それにはやっぱり、とてつもない集中力や繊細さが必要なんだよね。

しかも、舞台で描かれる人物たちは、ハムレット然り、死に向かっていくことも多い。その人生を大切に生きて、感動を届けたいじゃない。

たまにそれがわかっていない人もいるんです。たとえば、舞台上で感動的な場面を演じている時に、若い俳優が勉強の意味で袖から芝居を見ている。こっそり見るならいいけど、舞台に立っている役者の視界に入ってくるのは礼儀知らず。劇的空間に日常が入ってきてはやりにくい。

中には「見てる見てる」と喜ぶ俳優もいるかもしれないけど、僕はやっぱり日常は入れたくないなあ。

僕はいつも、じっと慎重に出番を待ちながら、舞台に出て爆発させる。よりよく役を生きられるように。『エノケン』も緊張感を持って臨みます。