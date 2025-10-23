北村有起哉さん主演、仲間由紀恵さん共演のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系、木曜午後10時〜）の第3話が10月23日、放送される。



三階建てのレトロマンションに住む、三家族の住人たちの物語を描いたホームコメディー。19年前、あることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わした小倉夫婦。マイペースな夫の渉を北村さんが、家族を最優先に生きてきた妻のあんを仲間由紀恵さんが演じる。

脚本は、『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる岡田惠和さん。主題歌は、松任谷由実さんの『天までとどけ』。音楽はフジモトヨシタカさん。

＊以下、10月23日放送回のネタバレを含みます。

第3話あらすじ

「たそがれステイツ」に住む三世帯は、一階の永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）の家に集合する。



小倉あん（仲間由紀恵）は、一同の前で離婚の理由について赤裸々に打ち明ける。渉（北村有起哉）個人に問題があるのではなく、母親ではない自分を取り戻したいのだと語り、改めて渉に離婚したいと申し出るあん。



一同は渉の反応を待つが、渉は何も応えず、部屋には長い沈黙が…。しびれを切らしたさとこは慎一に何か言うよう促すが、急に話を振られた慎一はとんちんかんなことを言ってしまう。



それにより、部屋には和やかな空気が流れる。その時、あんの携帯に娘のゆず（近藤華）から「朝まで帰れなくなった」と連絡が入る。

慎一も家族に対する後悔が…

二人だけで過ごしたくない渉とあんのために、一同は男性と女性に分かれて夜を明かすことに。



三階の小倉家では、渉と慎一が話をしていた。渉は「あんの気持ちを頭では理解しているが、本当に離婚に向かってしまうのが怖い」と打ち明け、今まであんが家族をどれだけ大切にしてくれたかを語る。



それを聞いた慎一もまた、家族に対する後悔を打ち明ける。

一方、あんとさとこは二階の樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）の部屋を訪れ、四人でテントに入ってはしゃいでいた。それぞれの親について語る奈央と志保の話を、優しく受け止める二人。



夜が明け、慎一とさとこはみんなをラジオ体操に誘う。嫌々連れて来られた渉だったが、そこであることを思い出し…。