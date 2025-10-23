¡ÖHYDE¤Ë¸«¤¨¤¿(¾Ð)¡×½éÆþ³Õ¤Î¾®ÌîÅÄµªÈþÂç¿Ã¡¢²áµî¼Ì¿¿¤¬¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¡ª¡ÖÍÛ¥¥ã´¶¤¬¹¥¤¡×
¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÀé¤Ï¤Õ¤ê¤µ¤ó¤Ï10·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤È¤Î²áµî¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÌîÅÄµªÈþÂç¿Ã¤Î¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×²áµî
¡Ö¥á¥í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ì¥¢ÅÙ¹â¤á¡×Àé¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ¹â¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤â¤ª²È¤ËÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤Î¿·¿Í¸ø±é¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¾®ÌîÅÄµªÈþ¤¬½éÆþ³Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÀé¤µ¤ó¤È¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÀé¤µ¤ó¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤âÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£Çò¤¤È©¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÌÜÉ¡Î©¤Á¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ì¥¢ÅÙ¹â¤á¡×¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¥í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍÛ¥¥ã´¶¤¬¹¥¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ëwww¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤É¤³¤È¤Ê¤¯hyde¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖHYDE¤Ë¸«¤¨¤¿(¾Ð)¡×¤Ê¤É¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎHYDE¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÌ³¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¤¿¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤Ï¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤Ë¤Æ¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤ÎÃá½ø¤¢¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¿ä¿ÊÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢Æâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÂç¿Ã(·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢²Ê³Øµ»½ÑÀ¯ºö¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½ÀïÎ¬¡¢±§ÃèÀ¯ºö¡¢¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÀïÎ¬¡¢ÃÎÅªºâ»ºÀïÎ¬)¤òÇÒÌ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÌ³¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½éÆþ³Õ¤òÊó¹ð¡£º£¸å¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¤Ì³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
