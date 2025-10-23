秋に行きたいと思う「宮城県の絶景スポット」ランキング！ 2位「秋保大滝」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
秋の訪れとともに、自然は色づき始めて景色が鮮やかに変わります。澄んだ空気の中、静かな湖や色彩豊かな山々を眺める時間は、日常の忙しさを忘れさせてくれる特別なひとときです。今年の秋は、そんな絶景スポットで心も体も癒やしてみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、秋に行きたいと思う「宮城県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「秋は滝周辺の紅葉が見事で、迫力ある滝と紅葉のコラボが楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「日本の滝百選にも選ばれる名瀑で、轟音を立てて流れ落ちる白い水流と紅葉のコントラストが圧巻で、滝壺近くまで降りられる遊歩道からは、その迫力を間近で感じられ、秋保温泉郷からも近く、紅葉狩りの後に温泉でゆっくりできるのも魅力だからです」（60代男性／愛知県）、「温泉が好きなので、秋保温泉の旅と秋保大滝の紅葉を一緒に楽しめたら素敵だなと思います」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「御釜と周囲の紅葉の色合いを楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「独特なエメラルドグリーンの火口湖で、秋の季節には周囲の山が紅葉に染まってとても美しい景色になるから」（30代男性／富山県）、「山に広がる紅葉の景色を楽しめると思うから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
2位：秋保大滝（仙台市）／53票高さ55メートル、幅6メートルを誇る国の名勝に指定された大滝です。ごう音とともに流れ落ちる水しぶきは迫力満点で、特に秋になると周囲の木々が鮮やかに色づき、白い滝の流れとのコントラストが見事です。滝のそばまで降りて、その雄大さを間近に感じることができます。
回答者からは「秋は滝周辺の紅葉が見事で、迫力ある滝と紅葉のコラボが楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「日本の滝百選にも選ばれる名瀑で、轟音を立てて流れ落ちる白い水流と紅葉のコントラストが圧巻で、滝壺近くまで降りられる遊歩道からは、その迫力を間近で感じられ、秋保温泉郷からも近く、紅葉狩りの後に温泉でゆっくりできるのも魅力だからです」（60代男性／愛知県）、「温泉が好きなので、秋保温泉の旅と秋保大滝の紅葉を一緒に楽しめたら素敵だなと思います」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：蔵王・御釜と外輪山（白石市・蔵王町）／54票宮城県と山形県にまたがる蔵王連峰の火山湖「御釜」と、それを囲む外輪山の景観です。エメラルドグリーンの湖面が神秘的で、秋には周囲の山肌が紅葉に染まり、息をのむような絶景を作り出します。澄み切った秋空の下、壮大なスケールで自然の美しさを堪能できます。
回答者からは「御釜と周囲の紅葉の色合いを楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「独特なエメラルドグリーンの火口湖で、秋の季節には周囲の山が紅葉に染まってとても美しい景色になるから」（30代男性／富山県）、「山に広がる紅葉の景色を楽しめると思うから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
