「お金払ってない感がクセになる。家カフェ勢にもいいかも！」36歳がノリで購入した最高の株主優待
現在上場企業の1400社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人のみ
居住地：東京都
雇用形態：正社員
年収：500万円
現預金：700万円、リスク資産：300万円
▼リスク資産内訳
・日本株：200万円
・投資信託：100万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、ドトール・日レスホールディングス＜3087＞だそう。
100株以上300株未満の保有で「ドトールとエクセルシオールカフェで使える、1000円分の株主優待カードが年1回もらえる」そうで、「カフェって日常の中のちょっとしたご褒美になると思いノリで購入。買ったのは2022年なので、保有3年目に突入」といいます。
株主になってからは「お昼にドトールでミラノサンドセットを注文し、優待カードで支払うのが最高。お金払ってない感がクセになる。コーヒー豆も買えるから、家カフェ勢にもいいかも！」と満足度の高さを実感しているうえ、「株価もけっこう安定してて怖くない」点でも買ってよかったそう。
一方で、優待には有効期限があるため「使い切るタイミングを忘れがち。あと、近くにお店がない人は注意。ちゃんと使えるエリアか確認しておいたほうがいい」と注意点も語られています。
ドトール・日レスホールディングス以外では、RIZAPグループ＜2928＞は「カタログ優待の中身が個性的で楽しい。『これ選ぶ人いるの！?』みたいな商品もあるけど、探すとけっこう実用的な物もあり」気に入っているといいます。
今後購入を考えている優待銘柄は「サンマルクホールディングス＜3395＞。チョコクロ好きとして」注目しているとのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：36歳
同居家族構成：本人のみ
居住地：東京都
雇用形態：正社員
年収：500万円
現預金：700万円、リスク資産：300万円
・日本株：200万円
・投資信託：100万円
「おすすめ優待銘柄はドトール・日レスホールディングス」投資歴は「約4年」、日本株を中心に運用しているという30代の投稿者。
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、ドトール・日レスホールディングス＜3087＞だそう。
100株以上300株未満の保有で「ドトールとエクセルシオールカフェで使える、1000円分の株主優待カードが年1回もらえる」そうで、「カフェって日常の中のちょっとしたご褒美になると思いノリで購入。買ったのは2022年なので、保有3年目に突入」といいます。
株主になってからは「お昼にドトールでミラノサンドセットを注文し、優待カードで支払うのが最高。お金払ってない感がクセになる。コーヒー豆も買えるから、家カフェ勢にもいいかも！」と満足度の高さを実感しているうえ、「株価もけっこう安定してて怖くない」点でも買ってよかったそう。
一方で、優待には有効期限があるため「使い切るタイミングを忘れがち。あと、近くにお店がない人は注意。ちゃんと使えるエリアか確認しておいたほうがいい」と注意点も語られています。
「ちょっとしたご褒美になりテンションが上がる優待を選んでいる」優待の内容で重視しているポイントは「外食系とかカフェ系など日常で使えること。ちょっとしたご褒美になりテンションが上がること。長期保有でお得になること」だそう。
ドトール・日レスホールディングス以外では、RIZAPグループ＜2928＞は「カタログ優待の中身が個性的で楽しい。『これ選ぶ人いるの！?』みたいな商品もあるけど、探すとけっこう実用的な物もあり」気に入っているといいます。
今後購入を考えている優待銘柄は「サンマルクホールディングス＜3395＞。チョコクロ好きとして」注目しているとのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)