「超絶かっこいい」土屋太鳳、別人級の激変ショット公開「ワイルドじゃないっすか！」「すっごく綺麗」
俳優の土屋太鳳さんは10月22日、自身のInstagramを更新。激変ショットを披露しました。
【写真】土屋太鳳の激変ショット
さらに、自身と縁の深いサロンであるAIR青山についてや美容師の金丸佳右さんらとのエピソードをつづり、美容師たちへの感謝を込めたダンスを同イベントで披露したようです。
1枚目はカットモデルをした際のショットで、顔周りにシャギーが入り、とても大人っぽくクールなショットです。これまでのイメージとは異なる雰囲気に多くの注目が集まりました。また金丸さんは「最高のダンスと美しさで最高のステージになったよ」などのコメントしています。
ファンからは、「髪型もお洋服も似合っててすごく素敵」「太鳳ちゃんカッコいいです」「すっごく綺麗」「たおちゃんの生ダンス見られて幸せ」「おおっ！太鳳さん、なかなかワイルドじゃないっすか！」「超絶かっこいい」「たくさんのお写真とお気持ちを届けてくださりありがとうございます」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】土屋太鳳の激変ショット
「太鳳ちゃんカッコいいです」土屋さんは「昨日、私は2つの新しい挑戦をしました！」とつづり、6枚の写真を投稿。「ひとつめの挑戦」として、21日に両国国技館で開催された日本を代表する25のトップサロンが出演するイベント「b-ex 50th Anniversary SPECIAL EVENT -美IG BANG！（ビッグバン）-」にサプライズで参加したことを報告しています。
1枚目はカットモデルをした際のショットで、顔周りにシャギーが入り、とても大人っぽくクールなショットです。これまでのイメージとは異なる雰囲気に多くの注目が集まりました。また金丸さんは「最高のダンスと美しさで最高のステージになったよ」などのコメントしています。
ファンからは、「髪型もお洋服も似合っててすごく素敵」「太鳳ちゃんカッコいいです」「すっごく綺麗」「たおちゃんの生ダンス見られて幸せ」「おおっ！太鳳さん、なかなかワイルドじゃないっすか！」「超絶かっこいい」「たくさんのお写真とお気持ちを届けてくださりありがとうございます」と、絶賛の声が集まりました。
同イベント出番前の“振りの確認”の様子を披露同日の別投稿では「ふたつめの挑戦は、今回のダンスを自分で振り付けたこと」と、同イベント出番前の“振りの確認”の様子を公開していた土屋さん。ファンからは、「踊ってる太鳳ちゃんが好き」「かっこいい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)