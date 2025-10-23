『クレヨンしんちゃん』上品なクッキー缶が登場！ よそゆきの服に身を包んだしんちゃん＆シロをデザイン
『クレヨンしんちゃん』とスイーツブランド「青山デカーボ」がコラボレーションしたお菓子缶「クレヨンしんちゃん飛行機缶」が、11月6日（木）の9時00分から、羽田空港 JAL PLAZA FLIGHT SHOPで販売される。同商品発売を記念し、300個限定のマグカップも登場する。
【写真】「青山デカーボ」のオリジナル！ 金型から制作されたシロのフィギュアがかわいすぎる
■こだわりが詰まった缶のデザイン♪
今回発売される「クレヨンしんちゃん飛行機缶」は、シロのフロッキーフィギュアとステッカー、米粉で作った塩ココアクッキーがセットになったお菓子缶。
フタ面には、よそゆきの服に身を包んだしんちゃんとシロが、お城の前で記念撮影している1シーンがデザインされており、しんちゃんやシロの顔がエンボス加工でぷっくりしており、とてもかわいい仕上がりとなっている。
今回はあえてフタ面の全体に絵柄を施さず、メインデザインを囲むパールの額縁の繊細なエンボス加工にこだわったとのこと。まるで宝石箱を思わせる上品なデザインだ。
缶の側面には、しんちゃんたちがお城にたどり着くまでの物語をヨーロッパ風のタイルデザインで表現。
空港の中で記念撮影をするしんちゃんとシロ。飛行機を背景にポーズを決めるひまわり。しんちゃんとひまわりが客席でくつろいでいる中、飛行機の操縦を任されていたのは、なんとシロだったというユニークなストーリーが楽しめる。
さらに、ガラス絵ならではのツヤ感を放つ、12種類のタイルのデザインにも注目。木目調ともよく合うおしゃれなデザインとなっている。それから、缶の底面には、「レトロな飛行機とひまわり」の特別なイラストが隠れている。
付属のフィギュアは全2種類。飛行機を操縦する困り顔のシロと、元気そうに駆けているシロで、ランダムでいずれか1つが入っている。
シロのフィギュアは、金型から制作した「青山デカーボ」のオリジナル。ミニサイズでありながら、フロッキーのシロのかわいさをとことん表現した。
さらに、「クレヨンしんちゃん飛行機缶」の側面にある、旅するしんちゃんたちのタイルデザインステッカーも1枚封入。4つの絵柄のうち1つがランダムで入っているので、どれが出るかお楽しみだ。
お菓子を食べた後は、フェルトやスポンジを使って、指輪などを収納できるアクセサリーケースとして活用できる。
今回の「クレヨンしんちゃん飛行機缶」の発売を記念し、缶のイラストをデザインした特別なマグカップを羽田空港 JAL PLAZA FLIGHT SHOPにて300個限定で同日販売。缶の側面のタイルデザインをメインにしたマグカップで、マグカップの底を覗くと、お菓子缶底面の飛行機とひまわりのイラストが隠れている。
なお、11月11日（火）からは、羽田空港第1ターミナル手荷物検査場通過後 JAL PLAZA（1番・3番・7番・9番・11番ゲートショップ）にて順次販売スタートする。
