生ドーナツ専門店「UNI DONUTS」×「リプトン」がコラボ！ 華やかな香りの「紅茶のドーナツ」が登場
生ドーナツ専門店「UNI DONUTS」は、11月1日(土)から期間限定で、イエローラベルでおなじみの紅茶ブランド「リプトン」とのコラボドーナツを、全国の店舗で発売する。
【写真】食べてみたい！ 「紅茶のドーナツ」詳細
■紅茶香る贅沢ドーナツ
「UNI DONUTS」のドーナツは、生地にカボチャを使用し、口の中でとろけるような、ふんわりとした“生食感”を実現。ひと口ごとに自然でやさしい甘さが広がる生地をベースに、定番から季節限定フレーバーまでさまざまな味わいが楽しめる。
今回登場する「紅茶のドーナツ」は、「リプトン」の紅茶を使用し、上品で華やかな香りをぎゅっと閉じ込めた贅沢な一品で、紅茶の豊かな風味と生ドーナツのとろける生食感のマリアージュが味わえる。
本商品は、11月1日（土）〜 12月14日（日）の期間、「UNI DONUTS」各店をはじめ、「UNI COFFEE ROASTERY」、「UNI COFFEE ROASTERY BON BON」の各店舗で提供予定だ。
