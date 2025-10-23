59ºÐà¶äÈÄ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ½÷²¦á¥«¥¿¥ê¡¼¥Ê¡¦¥ô¥£¥Ã¥È¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ë¹ßÎ×¡ª¡Ö½÷²¦¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¥«¥ë¥á¥ó³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×
¡¡Åßµ¨¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿àÉ¹¤Î½÷²¦á¤¬»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤ÇÉñ¤¤¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍ¾Ê¬¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê³ê¤ê¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥«¥¿¥ê¡¼¥Ê¡¦¥ô¥£¥Ã¥È(59)¡£
¡¡1984Ç¯¤Î¥µ¥é¥¨¥Ü(Åö»þ¤Ï¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢¡á¸½¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê)¡¢88Ç¯¤Î¥«¥ë¥¬¥ê¡¼(¥«¥Ê¥À)¤Ç¸ÞÎØ¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥È¤Ï¥«¥ë¥¬¥ê¡¼Âç²ñ²ñ¾ì¤Î¥µ¥É¥ë¥É¡¼¥à¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¤ÏºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½÷²¦¤¬¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¾¡¤Ä¤Î¤ò¸«¤¿¡×¡Ö¤É¤ì¤Û¤É¤Î´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤«¡×¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¤ÏÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î½÷²¦¡×¡Ö¥«¥ë¥á¥ó¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥ô¥£¥Ã¥È¤Ï¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò4ÅÙÀ©¤·¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç±é¤¸¤¿¡Ö¥«¥ë¥á¥ó¡×¤Ï°µÅÝÅª¤Êµ»½Ñ¤ÈÌ¥ÏÇÅª¤Ê±éµ»¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£