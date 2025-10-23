札幌市西区西野では１０月２３日朝、クマが目撃され、一時公園内に居座りました。



また、２２日夜には道路に飛び出すクマの姿をドライブレコーダーがとらえていました。



（山本記者）「いま子グマが２頭います。何かを食べている様子もうかがえます」



札幌市西区西野８条９丁目の「西野すみれ公園」で午前８時半前に、およそ１メートルの子グマ２頭が目撃され、その後、公園内に居座りました。





現場には警察やハンターなどが集まり、一時緊張感が漂いました。午前９時半すぎには緊急銃猟に備え、付近では通行規制などが行われましたが、クマが山に立ち去ったことから３０分ほどで解除されました。引き続き警察や市の職員、ハンターが対応にあたっています。一方、２２日午後１０時すぎ、ドライブレコーダーがとらえたのは…道路に飛び出すクマです。札幌市西区山の手にあるリンゴ園の近くの路上で、車を運転する３０代の男性が道路を横断するクマ１頭を目撃しました。警察によりますと、クマの体長はおよそ１．５メートルで、道路を横切り藪の中へと立ち去ったということです。この付近では１８日から道路を横切るクマの目撃が相次いでいて、警察が警戒を強めています。