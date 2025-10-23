昼ビールを堪能した山田裕貴 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の山田裕貴が23日、東京・ミッドタウン日比谷で行われた『エビスビール 黄金のBAR』先行内覧会及び新CM発表会に参加した。

【写真】声が聞こえてきそう⋯美味しそうにビールを飲む山田裕貴

　リニューアルしたエビスビールの体験型ポップアップイベント。ブランドアンバサダーを務めている山田が『エビスビール 黄金のBAR』で新しくなったエビスを自身で初注ぎ・初飲みをすることになった。

　ちょうど正午を迎えたころにビールサーバーの前に立った山田は「バイト時代を思い出します」としみじみ語りながら新しくなったエビスをサーブ。完璧に見えたが自己採点は「もしエビスのグラスを持っている方がいたら（エビスマークの）足の部分まで泡が来るといいみたいです。（自身で注いだものは）ちょっと上ですね。85点です」と辛口だった。

　その後、泡が消えないうちにゴクっと一口。「マジでおいしいです。幸せ！うめ〜」と昼ビールを堪能した。一口では止まらず、試飲の時間が終わるギリギリまで飲み続けていた。

　『エビスビール 黄金のBAR』は26日まで同所で開催される。