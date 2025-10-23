ËüÇîÊÄËë¸å¡Ä¸ø¼°Á¥¡ÖÁýÊØ¡×È¯É½¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°Á¥¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤Ï23Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ØÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù¤ÎÁýÊØ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËüÇîÊÄËë¸å¤â¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥«¥é¡¼¤ÎÁ¥¤ÇÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢Âç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËüÇî¥í¥¹¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥í¥¹¤ÎÀ¼¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿ë¤ËÁýÊØ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡¢!!Âç¹¥É¾Äº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ØÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù¤ÎÁýÊØ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁýÊØ¤Ï·î.²Ð¤ÎÍËÆü¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢11·î30Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ªËÜÆü17:00¡Á²¼µ¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Á¥¤Î¤¦¤·¤í¤«¤é¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±äÄ¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
