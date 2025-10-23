注目シンガー・ソングライターLeina、豪雨の中のびしょ濡れパフォーマンスが「かっこよすぎる」と話題
シンガー・ソングライターのLeinaが、10月4日に福岡で開催された『8×8music festival 2025』で豪雨の中パフォーマンスを披露した映像を、22日に自身のインスタグラムおよびTikTokで公開し、反響を呼んでいる。
【動画】かっこいい！Leinaの“びしょ濡れ”パフォーマンスの様子
この日、Leinaは、午後1時55分からのステージに登場したが、土砂降りのステージとなった。それでも全身びしょ濡れになりながら堂々と最後まで歌い切り、投稿では「忘れられない日になりました。こんな雨の中見てくださったことが本当に嬉しかったです。ありがとうございました！」と感謝の言葉をつづっている。なお、Leinaのパフォーマンス終了後、フェスは荒天のため中止となった。
Leinaは9月に1st EP『Blue age』でメジャーデビュー。4月にはインディーズ時代にリリースした楽曲「medicine」がTikTokで約2億回再生を突破し、注目を集めた。今回の投稿は、そんな勢いに乗る中での“伝説的瞬間”としてファンの記憶に残るものとなった。
SNSでは「迫力が伝わって来ます」「人としてめっちゃかっこよすぎます」「凄いすね！」「最高な思い出だよ」など称賛のコメントが寄せられており、「共に濡れたかった」といった国内外からの声援も寄せられている。
現在20歳のLeinaは、SNSを中心に話題を呼び「どうでもいい話がしたい」「うたたね」などがバイラルヒット。昨年9月にリリースした初のフルアルバム『愛の産声、哀の鳴き声』を携えて、韓国を含む全11公演のツアーを開催し、神奈川・KT Zepp Yokohamaでのファイナル公演も成功を収めた。韓国では2024年11月の大型フェスに出演し約5000人を動員、2025年1月には初の韓国ワンマン公演を即完させるなど、国内外で活躍の幅を広げている。9月17日にはメジャーデビューEP『Blue age』を配信リリースした。
【動画】かっこいい！Leinaの“びしょ濡れ”パフォーマンスの様子
この日、Leinaは、午後1時55分からのステージに登場したが、土砂降りのステージとなった。それでも全身びしょ濡れになりながら堂々と最後まで歌い切り、投稿では「忘れられない日になりました。こんな雨の中見てくださったことが本当に嬉しかったです。ありがとうございました！」と感謝の言葉をつづっている。なお、Leinaのパフォーマンス終了後、フェスは荒天のため中止となった。
SNSでは「迫力が伝わって来ます」「人としてめっちゃかっこよすぎます」「凄いすね！」「最高な思い出だよ」など称賛のコメントが寄せられており、「共に濡れたかった」といった国内外からの声援も寄せられている。
現在20歳のLeinaは、SNSを中心に話題を呼び「どうでもいい話がしたい」「うたたね」などがバイラルヒット。昨年9月にリリースした初のフルアルバム『愛の産声、哀の鳴き声』を携えて、韓国を含む全11公演のツアーを開催し、神奈川・KT Zepp Yokohamaでのファイナル公演も成功を収めた。韓国では2024年11月の大型フェスに出演し約5000人を動員、2025年1月には初の韓国ワンマン公演を即完させるなど、国内外で活躍の幅を広げている。9月17日にはメジャーデビューEP『Blue age』を配信リリースした。