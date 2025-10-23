俳優の石田純一（71）が、22日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。若者に流行しているSNSに驚く場面があった。

番組では「芸能界屈指のモテおじ」として俳優の石田純一、タレントのマイケル富岡らをゲストに迎え、若者世代に流行中のSNSを紹介。1日に1回ランダムで通知が届き、インカメラと背面のカメラで同時に撮影した写真を2分以内に投稿、リアルを共有するアプリ「BeReal」について解説した。

これに番組アシスタントの「櫻坂46」谷口愛季が「今どこで誰が何をしてるのが分かる。自撮りと向こうが映るので、ホントに全員分かる」と補足すると、タレントのマイケル富岡は「不都合のほうが多くないですか？そんないつも平気なことってあるの？」と驚いた。

さらに谷口が「撮らないと他の人の投稿が見れない」と伝えると、番組MCの「かまいたち」濱家隆一は「えーっ！」とがく然。濱家の相方・山内健司が「強制的に撮らないと、次に行けないようになってるんだ」と理解すると、マイケル富岡は「そんなのが流行ってるの？石田さん、全部無理ですよね」と質問。石田は「奥さんとBeRealやりたくないよ」と嘆いていた。