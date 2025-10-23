トランプ米大統領とＮＡＴＯのルッテ事務総長がホワイトハウス執務室での会談中、記者団の質問に答える様子＝２２日/Jim Watson/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）ロシアの首都モスクワでは今は真夜中に当たるため、ロシアの２大石油企業に制裁を科すとのトランプ米政権の決定に対し、クレムリン（ロシア大統領府）からこれまでのところ正式な反応は出ていない。

しかし夜が明ければ、一つのことが明らかになるだろう。ロシア政府の当局者が今回の措置を好意的に受け取ることはまずない。

ロシアの一部では、トランプ米大統領が自らの影響力を行使してロシア側に譲歩を迫ることはないだろうとの見方も出始めていた。特にトランプ氏が先週、米国のトマホーク巡航ミサイルのウクライナ供与を拒否したことを受け、こうした見方が強まっていた。

そうした見方は、ものの数時間で一変したものとみられる。

今回の措置に先立ち、米政府当局者はトランプ氏とロシアのプーチン大統領による首脳会談を開催する案に冷や水を浴びせており、トランプ氏も２２日、自ら首脳会談の中止を発表した。

一方、ロシア側は交渉はまだ続いているとの認識を示していたが、米国が一夜にして経済的圧力を強めたことで、確実視できることはほとんどない状況となった。

◇

本稿はＣＮＮのマシュー・チャンス記者による分析記事です。