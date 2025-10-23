お笑いタレント劇団ひとり（48）が、22日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。健康に気をつかっていることを明かした。

共演した社会学者の古市憲寿氏（40）から「痩せましたよね？」と聞かれ、ひとりは「痩せた。食事管理もして、健康に目覚めてるの」と答えた。

ひとりは「どんどん人間ドックとかでも引っかかるようになってきて、このままだと糖尿病になりますよとか言われて、将来のことを考えると、晩年のことを考えたときに、例えば人生のラスト5年、病気でしんどいっていうのは結構辛いなって。だからよくいう“ピンピンコロリ”を目指して、禁煙始めて、お酒もやめて、カフェインもやめて」と健康を意識していることを明かした。

ひとりは禁酒について「年に2、3回。ちょっとビール飲むくらい。ほとんど飲まない」と明かした。

古市氏から「昔はすごい飲んでましたよ」と言われると、ひとりは「将来そういうしわ寄せが来るんだろうと思って、今からストイックに」と語った。

ひとりは「急にこんな自分になると思わなかったけど、周りを見てると、70歳くらいを境に健康格差みたいなのってあるなって思って」と思いを語った。

古市氏は「ぼくの周りもお酒飲まないとか多いですよ。RADWIMPSの野田洋次郎くんとかとも、すごいお酒飲んでたのにもうほぼ飲まないし。すごい顔シュッとしてるし。すごい健康志向に目覚める人って、時代なんですかね。年齢だけじゃなくて。若い子とかもお酒飲んでないし」と語った。

ひとりは「まさか自分がこんなこと言うようになるとは思わなかったけど、やっぱり健康に勝るものはないなって」と照れながら語った。

古市氏は「そっち側いっちゃったんですか。もう完全に。全然違うキャラじゃないですか」と笑った。