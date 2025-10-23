今年8月からマレーシアに移住したタレントで実業家の優木まおみ（45）が23日まで、SNSを更新。四方敬之（しかた・のりゆき）駐マレーシア特命全権大使（62）にランチに招待されたことを報告した。

「昨日は、駐マレーシア日本国大使の四方さんにご招待いただき、ランチを大使公邸にてご一緒させていただきました^_^ 四方さんも、大使館ではたらくみなさんも、気さくにいろいろなお話をしてくださり、私の『おいしいめんたいこ屋さんをなんとかマレーシアに』なんていう個人的な提案も、『福岡の有名なめんたいこ屋さんに声かけたいですね』なんて、優しく聞いてくださりましたー」とつづった。

娘2人とともに、マレーシアで新たな生活を始めた優木。YouTube「マレーシアチャンネル」をスタートさせ、日本の企業がマレーシアに進出する際のサポートをしている。

優木は「大使とは、一緒にマレーシアにある日本企業を応援したいですねとか、日本から観光でマレーシアに来る人を増やしたいですねという話をしました。毎日が刺激的で、とても楽しいです」と笑顔を見せている。