10·î23Æü¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤ÇµþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÆ£°æÁï»á¤È»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
Æ£°æ»á¡Ö²á¾ê°åÎÅ¤ÎÌäÂê¤â¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¡×
22Æü¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¡£¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤ÏÁíÍý´±Å¡¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Õ»×·èÄê¤·¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¡£¥¹¥Ôー¥É¤ò¾å¤²¤Æ·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÁíÍý¤Ï¶á¤¯¹Ô¤¦À¯¸¢±¿±Ä¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎµëÉÕ¤ÈÉéÃ´¤Î¤¢¤êÊý¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¸þ¤±¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤ÈÍ¼±¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤Î¿·Àß¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¦Äã½êÆÀ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×À¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ï24Æü¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ûÅç¥¢¥Ê¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ø¹ñÌ±²ñµÄ¡Ù¤ò¿·¤·¤¯ºî¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Æ£°æ»á¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ËÍ¤Ï¤³¤ì¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È¤É¤¦¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î°ìÂÎ²þ³×¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆºâÌ³¾Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é·ë¶É¡¢¾ÃÈñÀÇÁýÀÇ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¤è¡×
»ûÅç¥¢¥Ê¡ÖÂ©¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
Æ£°æ»á¡Ö¤½¤³¤ò¾å²ó¤ë¤È¤¤¤¦¤«¹ñÌ±²ñµÄ¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤Ç·ë¶É¡¢²á¾ê°åÎÅ¤ÎÌäÂê¤â¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤¡¡£¹ñÈñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°åÎÅÈñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²á¾ê¤Ë¿ÇÎÅ¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤à¤·¤í¿ÇÎÅÊó½·¤Ï¾å¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¿ÇÎÅÊó½·¤ò²¼¤²¤¿¤éÇöÍøÂ¿Çä¤·¤è¤ë¤«¤é¡¢°å¼Ô¤Ã¤Æ¡£ÌôÇä¤ê¤â¤á¤Á¤ãÌô¤òÇä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¡£¿ÇÎÅÊó½·¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤êÉÔÍ×¤Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¡£¤³¤ì¤¬Åú¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
»ûÅç¥¢¥Ê¡Ö¤¼¤Ò¹ñÌ±²ñµÄ¤Ç°·¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×