◆欧州ＣＬ ▽リーグフェーズ第３節 モナコ０―０トットナム（２２日、スタッド・ルイ・ドゥ）

日本代表ＭＦ南野拓実が所属するモナコはホームでトットナムを迎え、試合を押し気味に進めるも、ゴールを奪えず、０―０で引き分けた。南野は後半２５分から途中出場した。

試合は前半からモナコ・ペースで進んだ。前半２８分、３６分にともに米国代表ＦＷバログンが決定的シュートも、この日プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出されたトットナムＧＫビカーリオの好守に阻まれた。後半２５分にピッチへ入った南野は同２９分、左サイドでＤＦカイオ・エンリケにつなぎチャンスを演出も、ゴール前のＭＦテゼのヘッドはＧＫに防がれた。３６分には、右からの押し返しを受けて自らシュートも枠の外へ。１分後にもバログンの折り返しを右足でミートさせたが、シュートは枠の上となり、スコアレスドローで終えた。

南野はＵＥＦＡ公式サイトを通じて「個人的にはがっかりしている。僕にも２、３回チャンスがあったが得点することができず、勝ち点を落としてしまった」と振り返った上、「ピッチ上ではポジティブな要素がたくさんあった。強豪のトットナム相手にチャンスを多くつくることができた」と前向きに捉えた。