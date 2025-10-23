今回は、妻が出産のため入院している間、夫がワンオペ育児をした結果についてのエピソードを紹介します。

4歳の娘が体調を崩し…

「妻が第二子出産のため、1週間ほど入院することに。その間俺は、4歳の長女をワンオペ育児することになりました。ちょっと心配はあったものの、『1週間ぐらい余裕だろ……』とも思いました。

でも、妻が入院すると想像以上に大変で……。娘は毎日のように泣きわめくし、俺は家のことを今までほとんどしたことがなかったんで、家事もきつかったです。

しかも娘は体調を崩し、俺が仕事を休んで家でみることになりました。これまで娘の看病なんてしたことがなく、マジでつらかった……。今まで妻に対し『専業主婦なんてラクだろ？』と思っていたんですが、とんでもない勘違いでしたね」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ 奥さんのありがたみを今になって実感しているようですが、これからはもっと家事や育児を協力してあげてほしいですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。