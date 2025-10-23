「俺だけレベルアップな件～ラグナロク～」10月29日に連載再開再開を記念したシリーズ無料話増量などのイベントを開催
カカオピッコマが運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、10月29日より「俺だけレベルアップな件～ラグナロク～」の連載が再開することを記念して、10月23日から11月6日まで「俺レベ」全シリーズの無料話増量＋閲覧時間短縮イベントなど、最新話にスムーズに追いつくためのイベントを実施する。
無料話増量＋閲覧時間短縮イベント
対象作品の無料話を増量し、無料で読めるまでの時間を12時間に短縮。1日2回まで1話無料閲覧が可能になる。
開催期間：10月23日～11月6日
対象作品：
「俺だけレベルアップな件～ラグナロク～」（10話増量）
「俺だけレベルアップな件」（12話増量）
「俺だけレベルアップな件」（ノベル）（12話増量）
「俺だけレベルアップな件～ラグナロク～」（ノベル）（12話増量）
「俺だけレベルアップな件～外伝～」（7話増量）
「俺だけレベルアップな件」（オーディオ）（10話増量）
「俺レベ」シリーズSNSキャンペーンを開催
Xにてフォロー＆いいね＆「＃ピッコマで俺レベシリーズ読破」を引用RPでストアカード3,000円分が5名に当たるイベントを開催する。応募の詳細はピッコマ公式Xを参照してほしい。
開催期間：10月23日～10月28日
当選者数：ストアカード3,000円分、5名様
10月29日から「俺ラグ」3日連続で最新話を更新
10月29日に連載再開となる「俺だけレベルアップな件～ラグナロク～」。主人公・水篠護（みずしのまもる）の新たな“レベルアップ”を描く本作を、再開後の3日間となる10月29日から10月31日には、毎日1話ずつ最新話を連続公開する。さらに再開を祝うSNSキャンペーンを同期間に開催する。詳細はピッコマ公式Xを参照してほしい。【あらすじ】
普通の大学生として生きていた水篠 護。 死を目前にした瞬間、眠っていた彼の特別な血筋が目を覚ます！ 「起きろ」 死に逆らい支配するハンター。 彼が披露する新しいレベルアップに注目せよ！
(C) JIN(REDICE STUDIO), Daul, Brix(REDICE STUDIO) 2024 / D&C MEDIA