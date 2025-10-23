¡Ö¤ª¾ë¤ß¤¿¤¤¡×¤ÊÅ¡Âð¤ÎÁí¹©Èñ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÈáÌÄ¡ªÀ¤³¦Åª¡ÈÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤Î¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÊÌÁñ¤ËÀøÆþ
MC¤òÌ³¤á¤ë¾®Àô¹§ÂÀÏº¡õ¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡È²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¡á¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¡²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡Ù¡£
10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿¹Àô¤¬·Ú°æÂô¤Ë¤¢¤ë¡È¤ª¾ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¹ëÅ¡¡É¤òË¬Ìä¡£¤½¤Î²È¼ç¤ÎÀµÂÎ¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁí¹©Èñ¤Ï¡È¡û¡û²¯¡É¡ª¿¹¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à¤ª¾ë¡Ä¤½¤Î¶Ã¤¤ÎÆâÉô¤ËÀøÆþ
¿¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ú°æÂô¤Î1300ÄÚ°Ê¾å¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÊÌÁñ¡£¿¹¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤àÅ¡Âð¤Ë¡¢¡Ö»³¤Î¾å¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¤ª¾ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿¹¤ÎÍÅÀº¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤¿´¶¤¸¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£
½Å¸ü¤ÊÈâ¤òÆþ¤ë¤È¡¢À¼¤¬¶Á¤¯¤Û¤É¤Î¹¤µ¤Î¸¼´Ø¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÉ¤¬¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¹âÅè¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡Á¥¹¥´¤¤¡ª¡¡¶â¥Ô¥«¡×¤È¸ý¤ò¤¢¤ó¤°¤ê¤µ¤»¤¿¡£
·úÊª¤Î2³¬¤Ë¸¼´Ø¤¬¤¢¤ë¹½Â¤¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é¤Ï¹Âç¤Ê¿¹ÎÓ¤¬¸«²¼¤í¤»¤ë¡£¿¹ÎÓ¤ËÌÌ¤·¤¿ÊÉ¤ÏÁ´ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¡£Âç¤¤¯²Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÊÉ¤ä¡¢°Ø»Ò¤Ê¤É¤ÎÄ´ÅÙÉÊ¤â¹ë²Ú¤Ç¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¤à¡©¡¡ÊÉ»æ¤âÅ·°æ¤â²È¶ñ¤â¥Ó¥å¡¼¤â¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£´ã²¼¤Ë¿¹ÎÓ¤ò¸«²¼¤í¤¹¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¡Ö²¦ÍÍ¤Î²È¤Ë¤¤¿¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÀè¤Ï1³¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿á¤È´¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥´¤¤¡ª¡¡¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤³¤ì!?¡×¤È¤½¤Î³«Êü´¶¤Ë¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
2³¬¤Î¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¤âµðÂç¤ÊÁë¤¬¤¢¤ê¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ä¹É÷Ï¤¤·¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤È³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤òÁÛÁü¤·¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¡£Á´ÌÌ¥¬¥é¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Å¡Âð¤Ï¡¢²ÈÃæ¤Î¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¿¹¤ÎÎÐ¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ëÀß·×¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¿²¼¼¤Ë¤â¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸¤¯ÊÉ°ìÌÌ¤Ë²Ö¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¤Ï²¿¤«°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢ÊÉ»æ¼«ÂÎ¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥É¤òÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤Ë²Ö¤¬±£¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Í¾Çò¤ÎÂç¤¤¤¾åÉô¤¬¾²Â¦¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¾å²¼¤òµÕ¤Ë¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¿á¤È´¤±¤Î³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢1³¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ø¡£¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿Âç¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë±ü¤Ë¤Ï¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¤ä¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¡¢½ñºØ¤Ê¤É¤ÎÉô²°¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÉ°ìÌÌ¤ÎËÜÃª¤È¡¢ÎÐ¤¬Èô¤Ó¹þ¤àÂç¤¤ÊÁë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿½ñºØ¤ò¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤³¤ÎÉô²°°ìÈÖ¹¥¤¤«¤â¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î´Ý¤¤²¨¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë²È¼ç¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡²È¼ç¤È¤Ï¡¢²ÚÆ»²È¤ÎÐñ²°ºê¾Ê¸ã¤À¤Ã¤¿¡£
Ðñ²°ºê¤ÎÊÌÁñ¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÇ¼ÆÀ¡£¿¹¤¬¡Ö¤³¤³¤Ã¤ÆÁ´Éô¤Ç¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È±óÎ¸¤Ê¤¯Ê¹¤¯¤È¡¢Ðñ²°ºê¤Î¸ý¤«¤é¡ÖÎ¾¼ê²¯±ß¡×¤È¶Ã¤¤ÎÁí¹©Èñ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£