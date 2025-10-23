★人気テーマ・ベスト１０

１ サイバーセキュリティ

２ 防衛

３ 人工知能

４ レアアース

５ 半導体

６ 量子コンピューター

７ 核融合発電

８ ペロブスカイト太陽電池

９ カジノ関連

１０ 半導体製造装置



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ステーブルコイン」が１４位となっている。



日銀の氷見野良三副総裁は２１日、米調査会社ユーラシア・グループが主催したイベントで「ステーブルコインが銀行預金の役割を部分的に代替し、国際決済システムの主要なプレーヤーとして浮上する可能性がある」と発言した。１７日に日本経済新聞が「三菱ＵＦＪ銀行などの３メガバンクは、円や米ドルといった法定通貨の価値に連動するステーブルコインを共同で発行する」と報じたこともあり、関連銘柄への関心が再び高まっている。



ステーブルコインとは、円やドルなどの法定通貨や金などの現実資産と価値が連動するように設計された暗号資産の一種。日本では２０２３年６月１日に施行された改正資金決済法により、デジタルマネー類似型のステーブルコインが電子決済手段として定義され、利用が正式に認められた。フィンテック企業のＪＰＹＣ（東京都千代田区）は８月１８日付で資金移動業者に登録され、国内で最初の日本円と１対１で連動するステーブルコインを発行可能な資金移動業者となっている。



今月８日にはホットリンク<3680.T>が、グループ会社がステーブルコインを財務戦略に位置付けＤｅＦｉ（ブロックチェーン上で取引が成立する分散型金融のこと）運用を開始すると発表。アステリア<3853.T>は６日、国内最大のＷｅｂ３監査実績を誇る「Ｈｉ ＡＵＤＩＴ」を提供するＴＥＣＨＦＵＮＤ（東京都渋谷区）と、円建てステーブルコイン「ＪＰＹＣ」に関するシステム監査領域において業務提携することを明らかにした。



このほか、持ち分法適用会社がコモディティ価格に連動する「ジパングコイン」を取り扱うインタートレード<3747.T>、グループ会社が「ＪＰＹＣ」の社会実装に向けた共同検討に関する基本合意書を締結している電算システムホールディングス<4072.T>、ステーブルコイン発行・償還システムを提供するシンプレクス・ホールディングス<4373.T>、クロスボーダーステーブルコイン送金プロジェクトにおける韓国金融機関とのフェーズ１完了及び同機関によるフェーズ２への新規参画を発表しているＳｐｅｅｅ<4499.T>なども関連銘柄として挙げられる。



出所：MINKABU PRESS