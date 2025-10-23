ユベントスを撃破する決勝弾! レアル指揮官がベリンガムに賛辞「世界で最も完成された選手の一人」
レアル・マドリーは22日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第3節でユベントスをホームに迎え、1-0で勝利を収めた。
均衡が破れたのは後半12分。ペナルティエリア左で仕掛けたFWビニシウス・ジュニオールが左足でシュートを放ち、右ポストに当たったボールをMFジュード・ベリンガムが左足で押し込んだ。
UEFA公式サイトによると、シャビ・アロンソ監督は「ジュードは本当に完璧な試合をした。ゴール以外の部分でもね」と、今季初得点のイングランド代表MFを称賛。「彼のことを本当に喜んでいる。ポジション的には中間的な選手だと思う。攻撃の最前線でプレーする技術と本能を持ちながら、ボックス・トゥ・ボックスのプレーヤーでもある。彼は世界で最も完成された選手の一人だ」と続けている。
さらに「後半、ジュードが持つ2つの能力をどちらも発揮する方法が見られたと思う。前線でチャンスを作って決定力を発揮する能力と、より深い位置でボールを奪って攻撃を組み立てる力だ」と称え、「重要なのは、ジュードがハードワークし、学び、成長し続けようという意欲を持っていることだ」と語った。
レアルは無傷の開幕3連勝。昨季王者のパリSGらと勝ち点9で並び、得失点差で36チーム中5位につけている。
