¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØNMB48¡Ù¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎËÙ»í²»¤µ¤ó¤¬¡¢±þ±ç¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Î¥¢¥¦¥§¡¼±óÀ¬¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ë¬¤ì¤¿»î¹ç¤Ï¡¢19Æü¤ËÉÙ»³¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿J2Âè33Àá¡¦¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³Àï¡£»¥ËÚ¤ÏMF¹âÎæÊþ¼ù¤ÎÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç2-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤ë3Àï¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡NMB48»þÂå¤«¤é»¥ËÚ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëËÙ¤µ¤ó¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@shion_0529_hori)¤Ç¡ÖÉÙ»³¤Ë¾¡Íø¤Î½÷¿À¹ßÎ×?¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö»í²»¤Á¤ã¤ó¸½ÃÏ¤Î»þ¤Î¾¡Î¨¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖDAZN¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖËÜÆü¤âÌµ»öDAZN¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ï¤³¤Á¤é¡×¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö»Ä¤ê5»î¹ç¤â¾¡ÍøÍê¤à¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¤ÇËÙ¤µ¤ó¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ÎåºÎï¤µ¤ËÀ¼¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤é¤·¤¯ ¤È¤Æ¤â¾®´é¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿ °¦ÁÛ¤âÎÉ¤¯¤Æ´°àú¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡»¥ËÚ¤Ïº£Àá¤ò½ª¤¨¡¢14¾¡4Ê¬15ÇÔ(¾¡¤ÁÅÀ46)¤Ç11°Ì¡£J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì·÷Æâ¤Î6°Ì¤È¤Ï10¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÙ»³¤Ë¾¡Íø¤Î½÷¿À¹ßÎ×⭐️?¡¡#consadole pic.twitter.com/5YHpomF925— ËÙ»í²» (@shion_0529_hori) October 19, 2025