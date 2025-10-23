Number_iの神宮寺勇太が自身のInstagramを更新。バイクにまたがる写真を公開し、ファンの注目を集めている。

【写真】あらたなカスタムに胸を躍らせる神宮寺勇太／愛車で走行する神宮寺／バイク誌『RISER』表紙（神宮寺勇太）

■■神宮寺勇太がカスタムするハーレーに惚れ惚れ「美しすぎる、、、」

バイク誌『RISER』の表紙を飾るなど、バイク好きと知られる神宮寺。“FXRフレームにツインカムを搭載したフリスコスタイルのハーレーダビッドソン”を愛車にしていると明かし、走行する姿も公開していた。

神宮寺は自身がプロデュースしたNumber_iの楽曲「Frisco」の歌詞「身軽が取り柄のスタイル」とキャプションし、デニムジャケットに黒のパンツ姿で、作業場に置かれたハーレーダビッドソン「Softail（ソフテイル）」の骨組みに真剣な表情でまたがっているショット（1、2枚目）を公開。あらたにカスタムするのか、「美しすぎる、、、」と惚れ惚れした様子で、車体を様々な角度から撮影した写真も添えられた。

ストーリーズには、「ここから始まります。打ち合わせありがとうございました」と記し、写真をシェア。神宮寺がメンションした「HUMONGOUS CUSTOM CYCLES」のInstagramのストーリーズでは、「THE HUMONGOUS（馬鹿でかい）って感じで最高の一台になりそう」と記し、期待感を高めた。

ファンからは「バイクに跨る貴方も美しすぎる」「めっちゃかっこいい！」「バイク愛がすごい」「デニムとバイクでまさに漢なじんくん」「何台目の愛車ですか？」「続報も宜しくお願いします」「完成が楽しみです」「バイク×デニム×神くんカッコイイの極み」など、様々な反響が寄せられている。

