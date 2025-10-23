櫻坂46、13thシングルBACKSメンバーによる新曲「木枯らしは泣かない」MV公開決定
櫻坂46が、最新シングル「Unhappy birthday構文」に収録される、BACKSメンバーによる楽曲「木枯らしは泣かない」のMVを10月24日0時に公開することを発表した。また、同タイミングでストリーミング＆ダウンロードの先行配信もスタートとなる。
「木枯らしは泣かない」はその楽曲タイトルと、センターを三期生の谷口愛季が務めることしか解禁されていなかったため、リリース1週間前にして配信開始、そしMV公開となる。12月9日、10日には神奈川・ぴあアリーナMMにて行われる＜13th Single BACKS LIVE!!＞の開催も決まっており、いよいよ谷口が率いるBACKSメンバーによる新しい表現への挑戦が始まるという。まさに、「木枯らし」が吹きそうなこの季節にぴったりな楽曲になっているとのことなので、楽しみにお待ちいただきたい。
■13thシングル「Unhappy birthday構文」
発売日：2025年10月29日（水）
CD購入：https://sakurazaka46.lnk.to/20251029_13thSingle_PKG
▼「木枯らしは泣かない」※10月24日（金）0時配信
配信：https://sakurazaka46.lnk.to/Kogarashiwanakanai
▼「Unhappy birthday構文」
配信：https://sakurazaka46.lnk.to/Unhappybirthdaykoubun
▼「Alter ego」
配信：https://sakurazaka46.lnk.to/Alterego
◆Blu-ray付き
初回仕様限定盤 TYPE-A / SRCL-13430〜13431 / ￥2,000（税込）
初回仕様限定盤 TYPE-B / SRCL-13432〜13433 / ￥2,000（税込）
初回仕様限定盤 TYPE-C / SRCL-13434〜13435 / ￥2,000（税込）
初回仕様限定盤 TYPE-D / SRCL-13436〜13437 / ￥2,000（税込）
◆初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）
◆通常盤/CDのみ
CD only / SRCL-13438 / ￥1,200（税込）
・TYPE-A
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.木枯らしは泣かない
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.木枯らしは泣かない -OFF VOCAL ver.-
12th Single BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~ <前編>
港区パセリ
美しきNervous
恋が絶滅する日
Anthem time
恋は向いてない
何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう
・TYPE-B
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.青空が見えるまで
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.青空が見えるまで -OFF VOCAL ver.-
12th Single BACKS LIVE!! ~Center Performance Collections~ <後編>
もしかしたら真実
ブルームーンキス
Cool
泣かせて Hold me tight!
君のことを想いながら
・TYPE-C
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.I will be
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.I will be -OFF VOCAL ver.-
櫻坂46 四期生「First Showcase」 <前編>
OPENING
特技披露
私服ファッションショー
・TYPE-D
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.Buddies (English Version)
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.Buddies (English Version) -OFF VOCAL ver.-
櫻坂46 四期生「First Showcase」 <後編>
OPENING VTR
Overture
DANCE TRACK
自業自得
ドローン旋回中
死んだふり
VTR
静寂の暴力
I want tomorrow to come
櫻坂の詩
・通常盤
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない -OFF VOCAL ver.-
◾️ライブ情報
＜バズリズムLIVE＞
2025年11月2日（日）横浜アリーナ
＜新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za＞※四期生のみの出演
2025年
11月14日（金）18:30
11月20日（木）18:30
11月22日（土）13:30 / 18:00
11月23日（日）13:30 / 18:00
11月27日（木）18:30
11月28日（金）18:30
11月29日（土）13:30 / 18:00
＜Anime Festival Asia Singapore 2025＞
2025年11月28日（金）Suntec Singapore Convention & Exhibition Centere
＜13th Single BACKS LIVE!!＞
2025年12月9日（火）・10日（水）ぴあアリーナMM
＜Buddies感謝祭2025 EX＞
2025年12月16日（火）・17日（水）幕張イベントホール
＜FUKUOKA MUSIC FES.2026＞
2026年1月24日（土）みずほPayPayドーム福岡
＜LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE 〜 櫻坂46 / 日向坂46 〜＞
2026年1月25日（日）Kアリーナ横浜
