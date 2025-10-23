氷室京介、2026年春にフィルムコンサートツアー開催決定
氷室京介が、ライブ活動休止から10年の節目にフィルムコンサートツアー＜LAST GIGS OVERRIDE＞を開催することを発表した。
本ツアーは、氷室京介が2016年に行った4大ドームツアー＜KYOSUKE HIMURO LAST GIGS＞のパフォーマンスを、20年以上にわたり氷室京介のライブ映像を撮影・編集してきた映像監督・Higuchinskyの編集によるUltimate Complete Editionの映像を軸に、コンサートの音響スタッフによる重厚感のあるサウンドと、照明スタッフによる躍動的なライティングとともに、全国の会場ごとに異なる「ALL TRACKS FULL EXPERIENCE」のライブ上映が行われる。
チケットの先行受付は10月25日10時よりスタートするので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE＞
2026年4月25日（土）大阪・Zepp Namba
Program：2016.04.23 OSAKA
1部：12:15開場 / 13:00開演
2部：17:15開場 / 18:00開演
2026年5月03日（日）愛知・Zepp Nagoya
Program：2016.04.29 NAGOYA
1部：12:15開場 / 13:00開演
2部：17:15開場 / 18:00開演
2026年5月10日（日）北海道・Zepp Sapporo
Program：1部2016.04.23 OSAKA / 2部 2016.04.29 NAGOYA
1部：12:15開場 / 13:00開演
2部：17:15開場 / 18:00開演
2026年5月17日（日）福岡・Zepp Fukuoka
Program：2016.05.14 FUKUOKA
1部：12:15開場 / 13:00開演
2部：17:15開場 / 18:00開演
2026年5月23日（土）東京・Zepp Haneda
Program：2016.05.22 TOKYO
1部：12:15開場 / 13:00開演
2部：17:15開場 / 18:00開演
◆チケット
1階自由席：￥5,500（税込）
2階指定席：\6,600（税込）
※入場時ドリンク代別途必要
※1階自由席は立ち見可能
※2階指定席は着席指定
・ticket board先行
2025年10月25日（土）10：00から11月9日（日）23：59まで
https://ticket.tickebo.jp/sn/override2026_tb