兵庫・神戸ウォーターフロントに2025年開業した新アリーナ・GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）にて、12月30日に新たな音楽イベント＜KOBE MUSIC COMMONS 2025＞を開催することが発表された。

関西最大級の集客を誇るGLION ARENA KOBEは、神戸の最先端エンターテインメントエリア「TOTTEI（トッテイ）」の中核施設として誕生した日本初・270度海に囲まれた水辺のアリーナ。

記念すべき開業1年目の年の瀬に初開催される＜KOBE MUSIC COMMONS 2025＞は、”大人”が本気で楽しめるイベントとして、上質かつ贅沢な空間で、様々なアーティストが熱いパフォーマンスを繰り広げるという。

第1弾アーティストとして出演が発表されたのは、Chara、HY、Original Love、SIRUPの4組だ。デビュー35周年イヤーがスタートし、来月にはラヴソング・ベストアルバムがリリースされるChara、2024年末は12年ぶりにNHK 紅白歌合戦に出場し、代表曲の「366日」を披露して話題を呼んだHY、進化し続ける熱いパフォーマンスで幅広い音楽ファンを魅了し、フェス出演など国内外でソウルパワーを呼び起こしているOriginal Love、世界を舞台に活躍するR&Bシンガーとして音楽のみならず様々な分野でその活動を広げているSIRUPという、ジャンルや世代を超えたアーティストが集結する。今後も追加アーティストの発表が予定されているとのことなので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

チケットは全席指定で、イープラスにてオフィシャル先行が本日より受付開始。さらに、チケット購入者は希望のアーティストのライブをステージの目の前の座席で観覧できる「アリーナ前方入替観覧エリア整理券」の抽選に申し込むことができるという。イベントの詳細は、オフィシャルサイトをチェックしてほしい。

◾️＜KOBE MUSIC COMMONS 2025＞ 日程：2025年12月30日（火）開場 10:00 / 開演 11:00（予定） / 終演 20:00（予定）

会場：GLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市中央区新港町2-1）

出演（第１弾アーティスト）：Chara / HY / Original Love / SIRUP …and more！ ◆チケット

券種・料金

・指定席・アリーナSS席 \12,000

・指定席・スタンドS席（2階/3階）\10,000

・指定席・スタンドA席（5階下段）\9,000

・指定席・スタンドB席（5階上段）\8,000

・指定席・スタンドS席 U-18チケット（2階/3階）\5,000

・指定席・スタンドA席 U-18チケット（5階下段）\3,000

・指定席・スタンドB席 U-18チケット（5階上段）\2,500 ・アリーナ前方入替観覧エリア整理券（全席指定・約300席）

アーティスト1組ごとの入れ替え制でアリーナ前方エリアの座席で観覧できる整理券です。

いずれかの券種（U-18チケット含む）をご購入いただいた方を対象に事前抽選受付を行います。

受付の詳細は後日ご案内いたします。 ・U-18チケット：開催当日、18歳以下の方のみご購入可能です。当日年齢が分かる身分証明書をご持参、入場時に確認させていただきます。

※就学児以上はチケットが必要になります。未就学児は膝上観覧可、ただし、お席が必要な場合は人数分のチケットが必要です。

※お一人様4枚まで

※再入場可能

※ユニバーサル対応（車椅子での観覧等）が必要な方は、スタンド指定席をご購入いただき、開催1週間前までに問い合わせ先（TOTTEI コールセンター）までご連絡ください。 ・発売日

オフィシャル先行（抽選）

受付URL（イープラス）：https://eplus.jp/kobe_music_commons/

受付期間：10月23日（木）12:00 〜 11月9日（日）23:59 主催：KOBE MUSIC COMMONS実行委員会（One Bright KOBE / ワイズコネクション）

制作協力：夢番地

協力：株式会社 NTT ドコモ、株式会社フリーク・シーン ほか

特別協力：FM COCOLO

公演に関するお問い合わせ： TOTTEI コールセンター 0570-030-120

（平日 11:00-19:00 / 土日祝 10:00-18:00）