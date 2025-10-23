9人組ガールズグループ「NiziU」のRIKU（22）とMIIHI（21）が23日、都内で行われた韓国人気ブランド「EMIS（イミス）」のフラッグシップストアオープニングイベントに出席した。

この日、RIKUはブルーのチェックシャツにニットを組み合わせたコーデで登場。MIIHIはメンバーカラーのピンクをアクセントにしたカジュアルなコーデを披露した。

最近ハマっていることを聞かれたRIKUは「流行には遅れてるかもしれないんですけど、アサイーボウルについにハマりまして」と報告。今までなかなか食べる機会がなかったというが、「美意識高めていこうかなと思って、挑戦してみたらおいしかったです」と語った。

一方、MIIHIはシール集めに熱中。メンバーのRIO（23）やMAYA（23）と共にハマっているといい、「東京を散策しながら雑貨店でシール集めて、シール帳に貼っていくのが楽しい」と笑顔を見せた。しかし、子供から大人まで幅広い年齢層でシール集めが流行していることもあり「どこに行ってもシールが買えなくて。それが悩み」と困っている様子。「ボンボンドロップ」という立体的なシールが人気なため「（販売中の店舗の情報を）教えてください」とおねだりし、会場を笑わせていた。