ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「いまこそ考えたい 国際支援の必要性」。政治部・外務省担当の鈴木しおり記者が解説します。

22日から2日間、東京で日本が主催する「ウクライナ地雷対策会議」が開かれています。

ロシアによる侵攻が続くウクライナでは、国土の4分の1近くが地雷や不発弾により汚染されているとされていて、これまでに少なくとも370人の民間人が命を落としています。

この会議では、戦争状態が続く中でどうすれば地雷除去を進められるのか話し合われています。

――日本の地雷対策にはどのような強みがあるのでしょうか？

戦後多くの地雷や不発弾を処理してきた日本は、1990年代から各国の地雷除去を積極的に支援してきました。

特に内戦後のカンボジアでは、かつて年間2000人以上が地雷で命を落としていた状況から、いまでは年間50人前後にまで減少しています。

地雷除去には高度な技術が必要なので、制度づくりや人材育成のノウハウが蓄積されていることが日本にとって大きな強みとなっています。

――国際支援といっても、今の物価高のなかで、「他国を支援するお金があるなら、もっと国内向けに使うべき」という声もあると思います。そんななかで国際支援をする意義はどこにあるのでしょうか？

外交戦略や安全保障に詳しい慶應義塾大学の細谷雄一教授に伺いました。

日本は戦後、軍事力ではなく経済力を軸に独自の外交戦略を築いてきました。そこで外交ツールとして使われてきたのが、ODA＝政府開発援助。発展途上国に対して、資金面で援助するというものです。

支援によってその国が将来的に有望な市場へと成長すれば、日本にとっても経済的な利益となります。

一方、こうした国際支援は安全保障の観点からも重要になっています。

日本が近年力を入れているのが、「能力構築支援」です。

たとえば、東南アジアの国々に海上保安庁のような組織を作る支援を行っています。

中国が南シナ海への進出を強めるなか、東南アジアの国々の海上保安能力を高めることは、日本の安全保障においてもプラスとなります。

細谷教授は「日本がリーダーシップをとらなければ、中国を中心とした地域秩序が形成され、日本にとって不利益となるおそれがある」と話しています。

――今後、日本はどのような国際支援を行うべきでしょうか？

実はこれから、日本が国際支援を通して存在感を高める機会があるんです。

今月中旬、ガザでの和平に向けた合意が成立しました。

まだ不透明な部分はありますが、もし和平が実現すれば、次の焦点となるのは復興支援です。

そこで最初の課題となるのが、災害廃棄物、いわゆるガレキの除去です。

日本は東日本大震災や阪神・淡路大震災の復旧経験を通じて、災害廃棄物を除去する技術を培ってきました。

これまでにも大地震の起きたトルコなどで、災害廃棄物を分別・粉砕し、再利用を進めてきた実績があります。

――こうした日本独自の支援により国際社会で存在感を示していくことが大切なんですね。

はい。来週には、トランプ大統領が日本を訪れ、日米首脳会談が行われる予定です。

関税や防衛費など日本にとって厳しい議題も想定されるなか、ガザの復興支援に向けて積極的な姿勢を示すことは、トランプ大統領へのアピール材料になります。

外務省幹部も「トランプ大統領にとって最大の関心事項のひとつがガザの和平・復興だ。日本の姿勢をしっかり伝えていきたい」と話しています。

――最後にこのニュースを通じて、鈴木記者が一番伝えたいことはどんなことでしょうか？

日本はこれまで得意分野をいかした独自の支援で、各国からの信頼を積み上げてきました。

この信頼をどう育てていくかが、10年後20年後の国際社会における日本の立ち位置を左右します。

どのような戦略で臨んでいくか、その真価が問われています。