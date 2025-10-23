¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛSION¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¯40Ç¯ÌÜ¤Î¿·¤¿¤Ê·Ê¿§¡£40Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡Èº£¤ÎSION¤¬ºÇ¹â¡É¤ÊÍýÍ³
SION¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë·ëÀ®¡¢Â¨ºÂ¤Î¥é¥¤¥ÖÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿SION¡ÇS SQUAD¡£Ä¹¤é¤¯SION¤Î³èÆ°¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦Æ£°æ°ìÉ§¡ÊG, Vo / THE GROOVERS)¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç²×Îõ¤Ê¥Ó¡¼¥È¤ò¹ï¤à¥¯¥Ï¥é¥«¥º¥æ¥¡ÊDr / The Birthday,M.J.QÂ¾¡Ë¡¢¿ä¿ÊÎÏ¤Î¹â¤µ¤È¤¿¤ª¤ä¤«¤µ¤Ç¤³¤Á¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤ëÃæÀ¾ÃÒ»Ò¡ÊB / ¥¦¥ë¥Õ¥ë¥±¥¤¥¹¥±¥Ð¥ó¥ÉÂ¾¡Ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËµïÊÂ¤Ö»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊSION¡ÇS SQUAD¤È¤·¤Æ3¼þÌÜ¡¢½éÆü¡¦»¥ËÚ¤«¤éÊ¡²¬¤Þ¤ÇËÌ¤«¤éÆî¤ØÁ´7ËÜ¤Î½ÄÃÇ¥Ä¥¢¡¼¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£³ÆÃÏ¤Ç´°Çä¸æÎé¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤À¤¬¡¢Ê¡²¬¤â¸«»ö¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¡È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤·¤Æ½é¡É¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò¸«ÆÏ¤±½ËÊ¡¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¦¥£¡¼¥¯¥Ç¡¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ä¥¢¡¼¥í¡¼¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥ê¥Õ¤¬Æ³¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤À¤³¦¤ò¡×¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥Ö¥ì¤Î¤Ê¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥Õ¥í¥¢¤ÎÇ®µ¤¤ò¤Ê¤ª¹·¤é¤»¡¢¤³¤Î1¶Ê¤À¤±¤ÇSION¡ÇS SQUAD¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥ô¥£¥ô¥£¥Ã¥É¤µ¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¡£Â³¤¯¡Ö½»¿Í¡×¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¡¢ÅÃ¤ß¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥ô´¶¡¢¥¢¥¦¥È¥í¤Ø¸þ¤±¤Æ¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÆ£°æ¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Ç¡¢ÎÙ¤ÎSION¤¸¤ã¤Ê¤¯¤È¤âÇË´é°ì¾Ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤±¤É¡¢¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
´¿¤Ó¤ÎÞú¤à¡¢¤½¤·¤Æ²Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»ü¤·¤ß¤ËËþ¤Á¤¿À¼¤Ë¡¢¥Õ¥í¥¢Ãæ¤«¤é¡ÖSION¡Á¡ª¡×¡ÖSION¡¼!!¡×¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤ò¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÈÄ¯¤á¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤À¤è¡×¤È±þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢»í¾ð¤Ë¤¢¤Õ¤ì¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Ï¡¼¥×¤¬Ýî¤ß¤ë¡ÖÇö»ç¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥é¥¯¥¿¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¡£¡Ô¤³¤Î¥¬¥é¥¯¥¿¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¿³Î¤«¤Ë·¿¤Î¸Å¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤µ¡¿¤À¤±¤É¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦È¿¹ü¤ËËþ¤Á¤¿²Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î20Ç¯¤Çµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤¯¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¡¢º£¤³¤³¤Ç¤É¤ó¤ÊÙèÙé¤âÅ¨¤ï¤Ê¤¤ÂÙÁ³¤µ¤¹¤éÈ¼¤Ã¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÏÀ¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Á°È¾¤Î»³¾ì¤Ç¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤¿¡ÖÌë¤·¤«±Ë¤²¤Ê¤¤¡×¤Ç¤â¡¢Ä·¤Í¤ë¥ê¥º¥à¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬¼Â¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ë§½æ¤Ê°ìÂÎ´¶¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÃæÈ×¡¢¡ÖSlide¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤ËÈ¼Áö¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤òÍÉÆ¢¤¦¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÄ°¤«¤»¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¿·¤·¤¤¤Î¤ò1¶Ê¡×¤ÈÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥®¡¼¥í¥Ã¥¯¤Ê¿·¶Ê¡Ö¤¢¤ì¤«¤é50Ç¯¡×¡£¡Ô¤¢¤ì¤«¤é50Ç¯¡¿²¶¤Ï115¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¿¥Ç¥£¥é¥ó¤â¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤â¤È¤Ã¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤Á¤ÇÌÄ¤é¤·¤Æ¤ë¡Õ¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤Î²Î¤Ï¡¢115ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È²¶¡É¤ÎÆü¾ï¤È¿¹ÍåËü¾Ý¤Î±Ä¤ß¡¢¤¿¤È¤¨¹ñ¤ä¼Ò²ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑËÆ¤·¤è¤¦¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ìµ¤³µ¤ò¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥¢¥¤¥í¥Ë¡¼¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¦¡£
¡Öµ¤¤¬¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢°ìÉ§¤Ë¡Ê¥Ç¥â¡Ë¥Æ¡¼¥×¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡È¡Ä¤½¤Ã¤Á¤Ã¥¹¤«¡ª¡É¤È¤¨¤é¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ä¤É¤¦¤À¡¢¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤í¡ª¡×¡ÊSION¡Ë
¡ÖºÇ¶á¡¢¥Ò¥È¤Ë¡¢¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ä¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÊÆ£°æ¡Ë
¡ÊSION¡õ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹ÂçÇú¾Ð¡Ë
¡Öº£¤Î¤¤¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤ò²Î¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡Ô²¶¤ÏºÇ¶á¡¢¥Ò¥È¤Ë¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤¯¤é¤·¤¤¡Õ¡×¡ÊSION¡Ë
¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤¹¤®¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¸å¡¢¡ÖÈà½÷¾¯¡¹Èè¤ì¤®¤ß¡×¤Ç¤ÎSION¤ÈÃæÀ¾¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤ÎÇ®¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÀ¸¤ó¤À¡Ö²¶¤ÎÀ¼¡×¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¿´¿È¤òÞø¤é¤»¤¿¡Ö¤ªÁ°¤¬¤¤¤ë¡×¤ä¡ÖHallelujha¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿¿¹üÄº¤Ç¡¢²ñ¾ìÃæ¤òÇ®¶¸¤È´¿´î¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¯¥Ï¥é¤ÈÃæÀ¾¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤¢¤Õ¤ì¤ë½ÔÎõ¤Ê¥Ó¡¼¥È¡¢Æ£°æ¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥®¥¿¡¼¤âßÚÎö¤·¡¢SION¤Î¥½¥¦¥ë¤Î¸»Î®¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡Ö¿·½É¤ÎÊÒ¶ù¤«¤é¡×¡£
¡Ö¤ï¤«¤ë¤ä¤í¡¢115¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ²Î¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤â¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤ä¤í¤¦¡£ÃæÀ¾ÃÒ»Ò¡£¥¯¥Ï¥é¡È¥¥å¥¦¡É¥«¥º¥æ¥¡£Æ£°æ°ìÉ§¡£¡ÄºÇ¶á¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç²¶¤Ï¿Ö¤¤Þ¤¹¡£²¶¤ÏÃ¯¤À¡©¡×
¡ÖSION!!!!!!!!!!¡×
¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î°¦¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿SION¡ÇS SQUAD¤¬ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤ËÌÄ¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤ë¡×¡£º£Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SION¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£¤¬ºÇ¹âÄ¬¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ê¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï´öÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£µÕ¤Ë¡¢ÆùÂÎ¤Î¿ê¤¨¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£Ìë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¿·¶Ê¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤¤¡¢ºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤È¥¢¥¸¥Æ¥¤¥È¤Ê²»¤òÌÄ¤é¤·¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¤¢¤Î²Î¤¿¤Á¤¬º£¤òÀ¸¤¤ëÍÍ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¡Öº£¤ÎSION¤¬ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤!!¡×¤È»ä¤ÏÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¦¡£¤Þ¤º¤Ïº£Ìë¡¢2ÅÙ¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¡¢ºÆ¤Ó¿·¤·¤¤²Î¤â¸ò¤¨¤Æ¿ÍÀ¸¤È²»³Ú¤òëð²Î¤¹¤ë¤³¤È¤Î´¿¤Ó¤òÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ºÇÂç¤Î´¶¼Õ¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ªSION¤Ï¡¢¸¸¤Î¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¡Ø30th milestone¡Ù¡Ê30¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄêÈ×¡Ë¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥×¥ì¥¹¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Á´35¶Ê¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°²»¸»¡ÊSHM-CD2Ëç¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¡ÊCD¡Ë¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÈMV¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿DVD¤Î4ËçÁÈ¹ë²Ú»ÅÍÍÈ×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âSION¤ÎÆ»Äø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµ®½Å¤ÊºîÉÊ¤À¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
Ê¸¡ýSatomi Yamasaki
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
SION¡ÇS SQUAD TOUR 2025
2025.10.21@Ê¡²¬INSA
¡ÚSet List¡Û
M1. ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤À¤³¦¤ò
M2. ½»¿Í
M3. Çö»ç
M4. ¥¬¥é¥¯¥¿
M5. ¸÷¤Ø
M6. ¤¢¤ÎÆü¤Î¤Þ¤ó¤Þ
M7. ¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò1ÇÕ
M8. Ìë¤·¤«±Ë¤²¤Ê¤¤
M9. Slide
M10. ¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¬¤ó¤Ð¤ì
M11. ¤¢¤ì¤«¤é50Ç¯
M12. Èà½÷¾¯¡¹Èè¤ì¤®¤ß
M13. ¤ªÁ°¤Î¾Ð´é¤òÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë
M14. ²¶¤ÎÀ¼
M15. ¤Þ¤ë¤ÇÃ¯¤«¤ÎÏÃ¤Î¤è¤¦¤À¤Í
M16. ¤ªÁ°¤¬¤¤¤ë
M17. Hallelujha
M18. ¿·½É¤ÎÊÒ¶ù¤«¤é
M19. ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤ë
EN1. Ä´»Ò¤Ï¤É¤¦¤À¤¤
EN2. Old Gunslinger¡Ê¹¥¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¡Ë
W EN1. ¥Ð¥é¿§¤ÎÌ´¤Ë¿»¤ë
W EN2. ¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¬
SION ¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥Ù¥¹¥È¡Ø30th milestone¡Ù30¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄêÈ×
ÉÊÈÖ¡§TECI-1500
²Á³Ê¡§\11,000¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê \10,000¡Ë
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§¥¢¥ë¥Ð¥àCD¡Ê3ËçÁÈ¡Ë¡ÜDVD
¢£Í½Ìó´ü´Ö
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë22:00 ¡Á 2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
Í½Ìó¡§https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0000417
¢£¤ªÆÏ¤±»þ´ü
2025Ç¯12·î²¼½Üº¢¤Î½Ð²Ù¤òÍ½Äê¡£
¢¨¤¿¤À¤·¡¢Í½Ìó´ü´ÖÆâ¤Ëµ¬Äê¿ô°Ê¾å¤Î¤´Í½Ìó¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢À¸»º·èÄê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Í½ÌóÄùÀÚÆü¤Þ¤Ç¤Ëµ¬Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀ¸»º¤Ï¤µ¤ì¤º¡¢¤´Í½Ìó¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼ýÏ¿¶Ê
Disc-1¡¡
01¡¥ ¿·½É¤ÎÊÒ¶ù¤«¤é(¡ÖSION¡×/1986Ç¯)¡¡
02¡¥ ²¶¤ÎÀ¼¡Ê¡Ö¿·½É¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡×/1985Ç¯¡Ë
03¡¥ SORRY BABY(¡ÖSION¡×/1986Ç¯)
04¡¥ É÷ÍèË·¡Ê¡ÖÉ÷ÍèË·¡×/1987Ç¯¡Ë
05¡¥ 12·î¡Ê¡Ö½Õ²Æ½©Åß¡×/1987Ç¯¡Ë
06¡¥ ¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¬¡Ê¡Ö½Õ²Æ½©Åß¡×/1987Ç¯¡Ë
07¡¥ ¥µ¥¤¥ì¥ó¡Ê¡ÖSIREN¡×/1988Ç¯¡Ë
08¡¥ ¥«¡¼¥Æ¥ó¡Ê¡ÖStrange But True-Strange side¡×/1989Ç¯¡Ë
09¡¥ µ²±¤ÎÅç¡Ê¡ÖStrange But True-True side¡×/1989Ç¯¡Ë
10¡¥ Ìë¤·¤«±Ë¤²¤Ê¤¤¡Ê¡ÖÌë¤·¤«±Ë¤²¤Ê¤¤¡×/1990Ç¯¡Ë
11¡¥ £±£²¹æ¼¼¡Ê¡ÖÌë¤·¤«±Ë¤²¤Ê¤¤¡×/1990Ç¯¡Ë
12¡¥ Ì´¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤½÷¡×/1991Ç¯¡Ë
13¡¥ ·Ö¡Ê¡Ö·Ö¡×/1992Ç¯¡Ë
14¡¥ ·î¤¬°ìÈÖ¶á¤Å¤¤¤¿Ìë¡Ê¡ÖI DON¡ÇT LIKE MYSELF¡×/1993Ç¯¡Ë
15¡¥ ¤¢¤ê¤¬¤Æ¤§¡Ê¡ÖI DON¡ÇT LIKE MYSELF¡×/1993Ç¯¡Ë
16¡¥ Èà½÷¾¯¡¹Èè¤ìµ¤Ì£¡Ê¡ÖSION 10+1¡×/1994Ç¯¡Ë
17¡¥ ¶âµû¡Ê¡ÖÊú¤¤·¤á¤Æ¡×/1995Ç¯¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÚÁ´17¶Ê¼ýÏ¿/¼ýÏ¿»þ´Ö76:18¡Û
Disc-2¡¡
01¡¥ ¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Ê¡Ö¥Õ¥é¥Õ¥é¡×/1997Ç¯¡Ë
02¡¥ ÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ê¡ÖSION comes¡×/1998Ç¯¡Ë
03¡¥ ¤ªÁ°¤¬¤¤¤ë¡Ê¡ÖSION comes¡×/1998Ç¯¡Ë
04¡¥ Çö»ç¡Ê¡ÖDISCHARGE¡×/1999Ç¯¡Ë
05¡¥ º½¤Î¾ë¡Ê¡Ö¹¥¤¤Ê»þ¤ËÄ·¤Ù¡ª¡×/2001Ç¯¡Ë
06¡¥ Àã¤«¤â¤Ê¡Ê¡ÖUNIMELTY FLOWERING¡×/2002Ç¯¡Ë
07¡¥ ¥¥ã¥¹¥È¡Ê¡ÖALIVE ON ARRIVAL¡×/2003Ç¯¡Ë
08¡¥ ¥¬¥é¥¯¥¿¡Ê¡ÖALIVE ON ARRIVAL¡×/2003Ç¯¡Ë
09¡¥ ¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ê¡ÖÅìµþ¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó¡×/2005Ç¯¡Ë
10¡¥ ²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡Ê¡ÖÅìµþ¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó¡×/2005Ç¯¡Ë
11¡¥ ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤ë¡Ê¡Ö20th milestone¡×/2007Ç¯¡Ë
12¡¥ Hallelujah¡Ê¡Ö½»¿Í¡Ájyunin¡Á¡×/2008Ç¯¡Ë
13¡¥ ¶À±«¡Ê¡Ö¶À±«¡Ákagamiame¡Á¡×/2009Ç¯¡Ë
14¡¥ ¤ªÁ°¤Î¶õ¤Þ¤ÇÆÞ¤é¤»¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡Ê¡Ö¶À±«¡Ákagamiame¡Á¡×/2009Ç¯¡Ë
15¡¥ »¸»¸¤È¡Ê¡Ö»¸»¸¤È¡×/2010Ç¯¡Ë
16¡¥ µ¤ÎÏ¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¤í¡Ê¡ÖKind of Mind¡×/2012Ç¯¡Ë
17¡¥ ¸å¤í¤ËÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë²¶¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¡ÖÉÔÂ·¤¤¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×/2014Ç¯¡Ë
18¡¥ ONBORO¡Ê¡Ö²¶¤Î¶õ¤Ïº¡½è¤Ë¤¢¤ë¡×/2015Ç¯¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÚÁ´18¶Ê¼ýÏ¿/¼ýÏ¿»þ´Ö79:54¡Û
Disc-3¡¡SION LIVE 1986 at SHIBUYA LIVE INN¡¡
¢¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼£´ÆüÁ°¤Îµ®½Å¤Ê¥é¥¤¥Ö²»¸»¡ª
1¡¥ É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤Þ¤¤¤½¤¦¤À
2¡¥ ¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤Ìë
3¡¥ ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡¦¥ê¥Ð¡¼
4¡¥ ½Õ²Æ½©Åß
5¡¥ ¥Ï¡¼¥É¡¦¥ì¥¤¥ó
6¡¥ ¥À¡¼¥ê¥ó
7¡¥ SORRY BABY
8¡¥ TONIGHT
9¡¥ ²¶¤ÎÀ¼
10¡¥¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¡¦¥Ê¥¤¥È
11¡¥¤Ï¤ä¤¯´·¤ì¤ë¤³¤È¤µ
12¡¥¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È
13¡¥³¹¤Ïº£Æü¤â±«¤µ
14¡¥KNOCK ON THE HEART
15¡¥¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥¿¥¤¥à
¡Ê¼ýÏ¿¡§1986Ç¯6·î17Æü¡¡½ÂÃ«¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥ó¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡öM8¤ÈM10°Ê³°¤ÏÌ¤È¯É½²»¸»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÚÁ´15¶Ê¼ýÏ¿/¼ýÏ¿»þ´Ö76:03¡Û
Disc-£´ SION LIVE & CLIPS (DVD)
RARE¡¡LIVES
1986Ç¯2·î28Æü¡¡½ÂÃ«¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥ó
M1¡¥É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡¡¡Ê¡ú¡Ë
M2¡¥²¶¤ÎÀ¼
M3¡¥12·î
1988Ç¯5·î29Æü¡¡¼®Î±PIT
M4. ¥Ð¥é¿§¤ÎÀéÄ»Â¡¡¡Ê¡ú¡Ë
M5. ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯
M6. ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡¡¡Ê¡ú¡Ë
1989Ç¯3·î2Æü¡¡NISSIN POWER STATION¡ö²»À¼¤Ï¥â¥Î¥é¥ë¤Ç¤¹
M7¡¥¤â¤ÎÈá¤·¤¤É÷¡¡¡Ê¡ú¡Ë
M8¡¥¤³¤ó¤ÊÂç»ö¤ÊÌë¤Ë¡¡¡Ê¡ú¡Ë
M9¡¥¥«¡¼¥Æ¥ó¡¡¡Ê¡ú¡Ë
STRANGE¡¡CLIPS
M10¡¥½Õ²Æ½©Åß
M11¡¥¥µ¥¤¥ì¥ó
M12¡¥¸µµ¤¤«¡©
M13¡¥¿å¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤À
SION-YAON with THE MOGAMI¡¡2010¡ä2015
M14¡¥½»¿Í¡ÊSION-YAON 2010¡Ë
M15¡¥Í·¤Ü¤¦¤è¡ÊSION-YAON 2010¡Ë
M16¡¥¤É¤±¡¢½ª¤ï¤ê¤ÎÂ²»¤Ê¤é¡ÊSION-YAON 2011¡Ë
M17¡¥¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡¦¥ê¥Ð¡¼¡ÊSION-YAON 2013¡Ë
M1£¸¡¥·î¤¬°ìÈÖ¶á¤Å¤¤¤¿Ìë¡ÊSION-YAON 2014¡Ë
M19¡¥¤ªÁ°¤Î¶õ¤Þ¤ÇÆÞ¤é¤»¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡ÊSION-YAON 2015¡Ë
M20¡¥¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¬¡ÊSION-YAON 2015¡Ë
¡ö¡Ê¡ú¡Ë¤ÏÌ¤È¯É½±ÇÁü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÚÁ´20¶Ê¼ýÏ¿/DVD¼ýÏ¿»þ´Ö¡¡Ìó100Ê¬¡Û
