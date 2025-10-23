乃木坂46の松尾美佑（21）が23日、自身のブログを更新。12月31日をもって卒業することを発表した。2日前には矢久保美緒（23）が今年いっぱいでの卒業を発表したばかり。ともに4期生で、4期生が卒業ラッシュとなっている。

松尾は自身のブログで「40枚目シングルをもちまして、乃木坂46を卒業します」と発表。「乃木坂46に加入して、はじめは居場所を見つけられず苦しくなったり、疑いたくなるほどの優しさに警戒したり、守りたいものが増えて、終わって欲しくない瞬間は止まってくれずにどんどん過ぎていって、いつからか、嬉しさも寂しさも苦しさも詰まった"ここ"が私の居場所だなと思えるようになっていました」とグループへの思いをつづった。活動期間は12月31日までで、卒業後は芸能界も引退するという。

矢久保も同じく12月31日をもって卒業することを発表している。矢久保は自身のブログで今後の活動について「卒業後も発信活動を続けていく予定です。新たにやってみたいことや、叶えたいことも見つけました。もっと具体的になったらまた、ご報告します」とファンに約束した。

18年の坂道合同オーディションによって乃木坂に加入した4期生。4期生の卒業は北川悠理、早川聖来、清宮レイ、掛橋沙耶香に続いて矢久保が5人目、松尾が6人目となる。