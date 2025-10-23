タレントの国分太一さん（５１）は２３日、コンプライアンス違反を理由に、適正な手続きがないまま日本テレビから番組を降板させられたなどとして、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てた。

申立書で国分さん側は、日本テレビのバラエティー番組「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を６月に降板させられた際、同社からはコンプライアンス違反についての具体的な説明はなく、自身への事情聴取などで適正な手続きもとられなかったと主張した。また、事案の内容や関係者の特定につながるような言動をしないよう求められたため、対外的な説明などができなくなり、所属グループ「ＴＯＫＩＯ」の解散や他番組の降板につながった上、風評被害を受けて自身や家族の人権が侵害されたとしている。

同事案をめぐる同社の対応を検証してきた外部有識者委員会は、７月に中間とりまとめを発表。「（判断の）透明性・公正性は確保されており、隠蔽（いんぺい）・矮小（わいしょう）化・恣意（しい）的との批判は当たらない」として、同社の対応は「適切だった」と評価した。

国分さんは１９９４年に「ＴＯＫＩＯ」のメンバーとしてＣＤデビュー。テレビやＣＭを中心に幅広く活躍していたが、現在は活動を無期限休止している。