俳優の石田純一が２２日にＡＢＣテレビで放送された「これ余談なんですけど・・・」に出演し、昭和のモテ男らしく恋愛に関する名言を連発した。

番組では、「コイツめっちゃ遊んでそうやな〜と思う男の言動を調査」と題し、石田のほか、マイケル富岡、見取り図のリリー、３時のヒロインの福田麻貴が出演した。

街頭インタビューを実施し、「かわいいとすぐに言う男は遊び慣れてる」との女性の意見が大勢を占めた。

石田は「恋を恐れているのは人生を恐れているのと一緒だと思う。そういった意味では男も多少ハードルを下げて、いきなり『なんとかちゃん』はまずいと思う」と下呼びに否定的な考えを述べた。

さらに石田は「男と女は恋愛のスピードが違うんです。好きになるスピードが違う。男は合わせないとダメだと思う。男は目で恋をしちゃう。女は耳で恋をする。何度も話を聞いたり会ったり」と女性はゆっくりと男性にひかれていくと主張。これにマイケル富岡は「声のトーンとかね。大事だったりするんです」と応じた。

福田は「ちょいちょいすごい名言が出てる」と驚いていた。