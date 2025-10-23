女優綾瀬はるか（40）俳優松下洸平（38）が23日、大阪・梅田に24日にオープンする「UNIQLO UMEDA」の記者説明会に出席し、スペシャルトークショーを行った。

同店は大阪・梅田の複合商業施設「LINKS UMEDA」に、西日本最大の売り場面積を誇るグローバル旗艦店としてオープン。2人はオープニングキャストとして登場した。

綾瀬はスフレヤーンフルジップカーディガンと、3Dスフレヤーンスカートに、黒のブーツという秋らしい装い。さらに、極暖ヒートテックカシミヤブレンドのタートルネックを着込み、「本当にチクチクしなくて、肌触りがいい。ファスナー付きなので開けたり閉めたり、襟を立てたりいろいろ楽しめる」と笑顔を見せた。

一方、松下はメリノハーフジップセーター、スマートアンクルパンツコーデュロイ、ブロックテックコートという装い。「スポーティーなイメージがあるんですけど、結構カジュアルな服装にも合わせやすい。これからの季節に大活躍すると思います」とアピールした。

オープン記念としてパフテックパーカが限定販売されることになり、ワインとグリーンの2色が用意された。この2色が用意された理由を聞かれた綾瀬は「梅田の梅色」とボケ、笑い声も上がった。綾瀬から「（梅）からの？」と振られた松下も「正解じゃないですか。梅の実の緑」と答えたが、まさかの正解。2人は「正解？」とビックリしていた。