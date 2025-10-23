韓国ボーイズグループASTRO（アストロ）のチャウヌ（28）の韓国軍入隊前の映像が公開された。

入隊前に撮影したコメディー映画「ファーストライド」のメディア試写会が22日、ソウル市内の映画館で行われた。7月28日に入隊したチャウヌが出演した映画だけに、韓国の各メディアが一斉に報じ、エクスポーツは23日「スクリーンいっぱいの『彫刻美男子』」とのタイトルで「彫刻のようなビジュアルで視線を集めた」と報じた。

試写会では、ナム・デジュン監督がナレーションで「チャウヌさんは、楽しく撮影して、軍隊に行った。入隊のため、実は録音を早くしなければならない状況だった。撮影を終えて仮本を見せながらナレーション録音を進めた。実際にチャウヌさんは、友人たちと一緒にいるように、先輩俳優たちと楽しく撮った」と話した。

試写会の現場では俳優カン・ハヌル、キム・ヨングァン、カン・ヨンソク、ハン・ソンファも、入隊したチャウヌにメッセージを送った。カン・ハヌルは「苦労していることをよく知っている。私たちが映画をうまく宣伝する。後で会おう」と話した。キム・ヨングァンは「一緒に映画の宣伝ができなくて残念だ。とても会いたいし、早く会えたらいいな、チャウヌ」、カン・ヨンソクも「もうすぐ休暇のようだが、その時に会おう。連絡してね」、ハン・ソンファは「チャウヌ、私は今映画を見たが、よかったよ。あなたの演技もすごかった。会いたいね」と話した。

ナム監督も「国防の義務を果たすため、一緒に見られなくて残念だ。休暇で出かけたら、自腹で映画を見てね」と笑いを誘い「後で一緒に映画の話をしよう」と呼びかけた。