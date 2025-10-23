BMSG新グループ・STARGLOW「smart」でファッション誌初表紙 “まだ知られていない”心の内も語る
【モデルプレス＝2025/10/23】BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から新しく生まれたボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）が、10月24日発売の男性ファッション誌『smart（スマート）』12月号（宝島社）SPECIAL EDITION版の表紙に登場。同グループがファッション誌の表紙を飾るのは初となる。
【写真】平均年齢18.6歳BMSG新グループ、クールな表情で魅了
誌面では13ページにわたる大特集で、平均年齢18.6歳の彼らの煌めきをキャッチした撮り下ろしとインタビューを掲載。モードとストリートが交差する2着のスタイリングを、それぞれの魅力いっぱいにクールに着こなしている。
ソロインタビューで、RUIは「キラキラではなく、欲を持ってギラついて生きていきたい。誠実さや謙虚さを忘れずに、バランスをとりながら、自分のプライドと戦いながら、ギラギラして輝くことができればいいなと思います」と、まだ知られていない心の内を語った。
また、BMSGのトレーニーとして切磋琢磨してきたRUI・TAIKI・KANONの3人は「同じグループとしてデビューする未来を想像していたか？」という質問に「未来がこうなったらいいね、というよりは、むしろ“そうなるはずだ”くらいの強い気持ちで話していたよね」（TAIKI）、「もちろんオーディションを受けているうえで、誰もが同じ土俵の上に立っていることは忘れずに」（KANON）、「それでも長年一緒にやってきたから、単純に離れたくない気持ちが強かった」（RUI）とオーディション当時の心境を振り返った。
また、GOICHIとADAMはグループについて、「オーディションの合格発表のあと、収録の合間に5人で男子トイレの大きな鏡の前に並んで『俺ら、STARGLOWになったんだな』って確認しあったんですよ」（GOICHI）、「まだ選ばれて数分しか経っていないのに、もうしっくりきてた。あの瞬間から、運命みたいなものを感じました」（ADAM）とオーディション合格直後のエピソードを語った。
「スターグロウメンバーを知る、35の質問」と題した一問一答コーナーでは、10代の彼らの等身大の魅力が溢れる回答が続出。好きな焼き肉のメニューや、実家のご飯で好きなメニュー、家でのリラックス方法、私服のこだわり、STARGLOWになって自分と約束したことなど、個性溢れるそれぞれの魅力を楽しめる。
なお、13ページ特集に加えて、貼り込み付録としてA4サイズの厚紙ピンナップ（フォトカードデザイン）が付属している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
