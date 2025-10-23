杏、渡辺謙と眩しい笑顔「素敵です!!」「親子そろって最高」 多数の「いいね！」集まる
俳優の渡辺謙が、23日までにインスタグラムを更新。娘で女優・杏との2ショットを披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】杏、渡辺謙と眩しい笑顔「素敵です!!」「親子そろって最高」と反響多数（3枚）
渡辺は「秋の風が気持ち良い夜に、仕事、プライベートでも愛用させて頂いてるブルネロクチネリさんのイベントへ」と、都内でイタリアの高級ブランド「ブルネロ クチネリ」の銀座店リニューアルオープニングセレモニーに出席したことを報告。
続けて「洋服という窓口から、生き方や哲学まで深いメッセージを発信されています。会場のイタリア大使館にて沢山の方々にお目にかかれました」「誕生日当日だったこともあり66歳のお祝いをしていただき、感謝です」とつづった。
イベントにともに出席した杏や女優・小雪らとの写真も公開し、ファンからは「素敵です!!」「親子そろって最高」などのコメントや、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「渡辺謙」インスタグラム（@kenwatanabe____）、「杏」インスタグラム（@annewatanabe_official）
【写真】杏、渡辺謙と眩しい笑顔「素敵です!!」「親子そろって最高」と反響多数（3枚）
渡辺は「秋の風が気持ち良い夜に、仕事、プライベートでも愛用させて頂いてるブルネロクチネリさんのイベントへ」と、都内でイタリアの高級ブランド「ブルネロ クチネリ」の銀座店リニューアルオープニングセレモニーに出席したことを報告。
続けて「洋服という窓口から、生き方や哲学まで深いメッセージを発信されています。会場のイタリア大使館にて沢山の方々にお目にかかれました」「誕生日当日だったこともあり66歳のお祝いをしていただき、感謝です」とつづった。
イベントにともに出席した杏や女優・小雪らとの写真も公開し、ファンからは「素敵です!!」「親子そろって最高」などのコメントや、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「渡辺謙」インスタグラム（@kenwatanabe____）、「杏」インスタグラム（@annewatanabe_official）