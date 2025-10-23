「シャッフルアイランド」2週間前に出産のちぴたん、第1子のニューボーンフォト公開「天使」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/23】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」（2024）に出演していたギャルタレントのちぴたん（石川千裕／26）が10月21日、自身のInstagramを更新。第1子のニューボーンフォトと自身との2ショットを公開した。
【写真】26歳ギャルタレント「可愛すぎる」第1子ニューボーンフォト
ちぴたんは、「ままにしてくれてありがとう世界一しあわせにしますよまかせて」とコメントし、白い耳付き帽子をかぶり白い布にくるまれた息子の頬に顔を寄せる自身のショットや、ぬいぐるみと一緒の息子のニューボーンフォトを公開。「いちにちいちにち大きくなってる気がして力が強くなって、あっとゆうまに子育てなんて終わっちゃうんだろうなあと思うから毎日噛みしめてる」と心境を綴った。
また、同日自身のInstagramストーリーズも更新し、「めちゃくちゃ素早く撮ってもらえて撮影時間も1時間かからないくらいで。お利口さんにしててくれました」と撮影時の息子の様子も明かしている。
この投稿に、ファンからは「綺麗なママ」「赤ちゃん可愛すぎる」「天使」「幸せそう」などと反響が寄せられている。
ちぴたんは2025年8月に第1子妊娠を発表し、約4年間モデルを務めた姉ギャル系WEB雑誌『nuts』を同月号で卒業。10月13日、自身のInstagramを通じ10月9日に第1子となる男児を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
