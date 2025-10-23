¡Ö¤¿¤ª¤Á¤ã¤ó¡Ä¡©¡©¡×ÅÚ²°ÂÀË±¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ÖÄ¶Àä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚ²°ÂÀË±¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ª¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡ÅÚ²°¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï21Æü¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öb-ex 50th Anniversary SPECIAL EVENT ÈþIG-BANG¡ª¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢´é¼þ¤ê¤Ë¥·¥ã¥®¡¼¥«¥Ã¥È¤ò»Ü¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤¬Ê£¿ô¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¥«¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ø¥¢¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÅÚ²°¡£¥Ø¥¢¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÚ²°¤ÏÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡ØËâË¡Ãæ¤ÎËâË¡¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢È±¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿´¤Þ¤ÇÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤ª¤Á¤ã¤ó¡Ä¡©¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄ¶Àä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÅÚ²°ÂÀË±¡Ê¤Ä¤Á¤ä ¤¿¤ª¡Ë
1995Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2008Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥È¥¦¥¥ç¥¦¥½¥Ê¥¿¡Ù¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2010Ç¯¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¡£°Ê¹ß¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ë¤È2015Ç¯¤ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£10·î31Æü¤«¤é¤Ï½Ð±éºî¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤¬¸ø³«¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2023Ç¯¸µÆü¤Ë¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ÊGENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÚ²°ÂÀË±¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@taotsuchiya_official¡Ë
