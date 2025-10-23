乃木坂46松尾美佑、グループ卒業発表 12月31日をもって芸能界も引退
【モデルプレス＝2025/10/23】乃木坂46の松尾美佑が、2025年12月31日をもってグループを卒業することがわかった。2025年10月23日、公式サイトとブログにて発表した。
【写真】乃木坂46松尾美佑、透き通るような白い肌と上品な美しさで魅了
松尾は「40枚目シングルをもちまして、乃木坂46を卒業します」と報告。「お友達に勧められて受けた、坂道合同オーディション 乃木坂が好きな先輩がオーディションのために部活を休む理由を考えてくれて、家族や友達が方向音痴な私の為にオーディション会場の近くまで一緒に来てくれたり、この世界の眩しさに少しだけ遠回りもしました 必要だった遠回りです。思い返せばスタートに立つもっと前から、私は沢山の人に背中を押して貰ってここに来ることができました」と乃木坂46のメンバーになるまでの道のりも振り返った。
加入後「いつからか、嬉しさも寂しさも苦しさも詰まった“ここ”が私の居場所だなと思えるようになっていました」とつづった松尾は「キラキラとしながら卒業していく先輩方や同期の背中を沢山見送る中で、いつか、めっちゃ楽しい！！これ以上ないよ！！！って時に卒業しようと心に決めていました」と心境を吐露。スタッフやメンバー、ファンからの支えに感謝し「今が1番、ここにしがみつきたいくらい私は幸せで楽しいと気付けました。それと同時に、私がここに居て出来ることはもう全てやり切ったなと心の底から言い切れるタイミングが来ました。今が1番幸せ。私には眩し過ぎる ここ が好き。そう思ったタイミングで卒業を決めました」と卒業を決めた経緯を説明した。
そして「さらに立派な大人になれますように、今度は、私が 私 の背中を押します。そして、新たな場所へ向かってこれからも自分の人生を進めます。活動期間は今年の大晦日、12月31日までです。卒業後は芸能活動も引退します」と卒業と同時に芸能界を引退することも伝えた。
松尾は2004年1月3日生まれ、千葉県出身。2018年「坂道合同新規メンバー募集オーディション」に合格し、2020年に乃木坂46の“新4期生”として加入した。2023年にリリースされた33rdシングル「おひとりさま天国」収録のアンダー曲「踏んでしまった」では自身初のセンターに抜擢されており、同年の「33rdSGアンダーライブ」（横浜アリーナ）では座長を務めたほか、確かな実力で「35thSGアンダーライブ」ではグループ史上初の「アンダーライブキャプテン」に就任していた。（modelpress編集部）
◆松尾美佑、卒業発表
◆松尾美佑、新4期生として加入「アンダーライブキャプテン」にも就任
