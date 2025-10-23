『THEゴールデンコンビ2025』見取り図・盛山、狩野英孝ら芸人8名参戦！ 彼らが誰を相方に選ぶのか？ ヒント動画公開
11月21日20時から3週にわたり配信される『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』より、相方を指名する側の芸人8名が発表された。長谷川忍（シソンヌ）、田中卓志（アンガールズ）、ゆりやんレトリィバァ、新山（さや香）、盛山晋太郎（見取り図）、大久保佳代子（オアシズ）、阪本（マユリカ）、狩野英孝が参戦する。併せて、彼らが指名した相方について語る、インタビュー動画も解禁された。
【動画】長谷川忍（シソンヌ）、田中卓志（アンガールズ）、ゆりやんレトリィバァ、新山（さや香）による各・相方ヒント動画
本番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。第一回大会は、お笑い界に新風を巻き起こした。
総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1000万円をかけて競い合う。
審査するのは、200人の観客。ステージごとに“一番面白くないコンビ”が脱落する超過酷ルールのもと、試されるのは、瞬発力、アドリブ力、表現力といった“笑いの総合力”と“コンビの絆”。“二代目・ゴールデンコンビ”の座は誰の手に？
人気実力を兼ね備えた8名の芸人が、「この芸人と組めば絶対優勝できる」、「一度一緒にやってみたかった」と考える相方を指名し、8組の“ゴールデンコンビ”候補が結成されるところからスタート。
今回、相方を指名する側の芸人8名が発表。インタビュー動画でシソンヌ・長谷川は「出したグローブのところに球を入れてくれるタイプ」「相方の次くらいにやりやすい」、アンガールズ・田中は「唯一無二のボケ」「見た目がコワい」、ゆりやんレトリィバァは「即興界のレジェンド」「世界のスター」、さや香・新山は「大先輩芸人」「コントの経験が豊富」とコメント。
見取り図・盛山は「一緒に暮らしていた」「次のお笑いを変える男」、オアシズ・大久保は「ネタを書ける人」「後輩芸人」、マユリカ・阪本は「ツッコミもボケもできる」「結構ぶっ飛んでる」、狩野英孝は「奇想天外」「事務所も芸風も違う」などと語っており、予想が白熱するワードが飛び交う展開に。
それぞれの相方に指名されたのは誰なのか？ この8名が語るヒントから、どんな相方と“ゴールデンコンビ”を目指すのか、8組の新コンビを予想したい。
『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』（全5話）は、Prime Videoにて11月21日より毎週金曜20時独占配信。11月21日20時より1＆2話（第1〜第3ステージ）、11月28日20時より3話＆4話（第4〜第6ステージ）、12月5日20時より5話（決勝）を配信。
『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』（全5話）は、Prime Videoにて11月21日より毎週金曜20時独占配信。11月21日20時より1＆2話（第1〜第3ステージ）、11月28日20時より3話＆4話（第4〜第6ステージ）、12月5日20時より5話（決勝）を配信。