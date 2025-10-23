新木優子、スペイン旅ショットに反響「とっても美しい」「オシャレもステキ」
女優の新木優子が22日にインスタグラムを更新。スペインを訪れた際のオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】新木優子、美スタイル際立つ全身ショット（ほか9枚）
新木が「スペインの思い出写真をぎゅっと」と投稿したのは、11日に放送された『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（日本テレビ系）からのオフショット。複数公開されている写真には、地中海のビーチやサグラダファミリアを背景に、笑顔でカメラを見つめる彼女の姿が収められている。投稿の中で新木は「久しぶりに見ることができた、サグラダファミリア、カサバトリョ、地中海。どの場所も本当に美しくて、素敵だったなぁ」とスペイン旅を振り返っている。
彼女の投稿にファンからは「とっても美しい」「オシャレもステキ」「可愛いが過ぎます」などの声が集まっている。
■新木優子（あらき ゆうこ）
1993年12月15日生まれ。東京都出身。スカウトをきっかけに2008年デビュー。2015年にゼクシィ8代目CMガールに選ばれ、注目を集める。多数の話題作に出演し、2019年フジテレビ『モトカレマニア』、2020年wowow『連続ドラマWセイレーンの懺悔』では主演を務めた。現在、間宮祥太朗と共に主演を務めるドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）が放送中。
引用：「新木優子」インスタグラム（＠yuuuuukko_）
