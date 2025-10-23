国産ハンドメイドエレキギターメーカーCaramel’s Guitar Kitchenが12ヶ月連続で繰り広げている、一本限りの新作プロトタイプを製作し、そのまま格安で販売してしまうという「新作プロトタイプリリース」の第10弾 が発表された。今作は「PT10_ V3_White Glitter Berry（ホワイト・グリッター・ベリー）」と名付けられた人気機種V3シリーズのNEWカラーバージョンだ。

既存のV3モデルはポリッシュ工程を省いたサテンフィニッシュが特徴だが、PT10_ V3_White Glitter Berryは、ニトロセルロースラッカー塗装で輝くようなグロスフィニッシュとなっている。ホワイトのボディーにブラックのチェッカードステッチのコントラストが引き立つデザインだ。

ピックガードはラメ入りブラックで、中央にダイスのデザインが加わり、ロゴマークも立体的で重厚感がある。ヘッドもV3と同じシェイプで白と黒が強調され、シンプルだが目を惹く仕上がりとなった。既存のV3モデルより塗装やデザインに手間暇がかかっているものの、プロト価格なので極めてリーズナブルな1本となっている。

V3ネオ・アンティーク・シリーズのマテリアルそのままで、カラーリングでイメージをがらりと変えてみました。既存のV3は木目の荒さをそのままで吹きっぱなしのつや消し塗装ですが、これはしっかり導管を埋めてホワイトのグロスフィニッシュに。

チェッカードステッチをブラック、ピックガードはラメ入りのブラックにする事でとてもクールにかっこよく仕上がった。もちろん音の良さはV3で実証済み。こういうのを待っていた人もいるのでは！

福岡在住/元ラーメン屋クラフトマン：片田武司

なお、10月24日〜26日にJR博多シティ9階にて開催される＜福岡ギターショー＞にCaramel’s Guitar Kitchenも出店されるが、会場には片田武司も参加するという。これまで片田武司本人が展示会に立ち会うことはなかったが、地元福岡での開催ということで初めて展示会場に立つこととなったようだ。ブースにて会場特別価格のギターもあるとのこと。

photo by Takayuki Sasaki

CGK_PT10_V3_White Glitter Berry

参考価格：285,000円（税別）/ 313,500円（税込）のところ

販売価格：205,000円（税別）/225,500円（税込）※ロゴ入りソフトケース付き

発売日：2025年10月23日 正午〜

販売サイト：◆CGKオフィシャルオンラインショップ

・Body：Mahogany

・Body Finish：：Nitrocellulose Lacquer

・Neck Material：Maple

・Fingerboard：Rosewood 300R

・Frets：22

・Fret Size：Medium wide

・Scale Length：648mm

・Nut：Graph Tech NuBone

・Pickups（Front）：Roswell GoldFoil AlnicoV

・Pickups（Bridge）：SingleCoil Alnico V（made in Japan）

・Switching：3-position（CRL）

・Controls：MasterVolume×1（CTS）/MasterTone×1（CTS）

・Bridge：3-way brass saddle bridge/Double side cut

・Peg：GOTOH

・Strap Pin：GOTOH Ep-B3

＜2025 FUKUOKA Guitar Show＞

2025年10月24日（金）25日（土）26日（日）

＠JR九州ホール（JR博多シティ9階）

10：00〜20：00

入場：無料

「福岡ギターショー」は国内外の一流ブランドのギターや最新技術を駆使したエフェクターなどの新製品、およびその関連商品を含み1000点を超える楽器を一堂に集結し、憧れの名器から新製品まで実際のギターを各メーカーブースにて“見て・触って・弾いて・聞いて”体験していただくことで、音楽することの喜び、楽しさをご来場の皆様にお伝えいたします。

https://www.shimamura.co.jp/p/event/fukuoka-guitar-show/

