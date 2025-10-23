エマ・ストーン、シアーなルイ・ヴィトンのドレスで輝く美しさを披露
『ラ・ラ・ランド』や『哀れなるものたち』の俳優エマ・ストーンが、盟友ヨルゴス・ランティモス監督とタッグを組んだ新作映画『Bugonia（原題）』のプレミアに来場。ルイ・ヴィトンによるドレスを纏（まと）い、輝かんばかりの美しさを見せた。
【写真】ほのかにアンダーウェアが透ける上品なデザイン エマ・ストーン、ヴィトンドレスで魅了
現地時間10月21日、ニューヨーク近代美術館にて『Bugonia（原題）』のプレミアイベントが開催され、エマは自身がアンバサダーを務めるルイ・ヴィトンのドレスにサンダルを合わせ、レッドカーペットに登場した。
セミシアーのロングドレスは、スパゲッティストラップと同色のステッチが施され、淡い色味のファブリックから、ほんのりアンダーウェアが透けて見えるデザイン。2026春夏ウィメンズ・コレクションで発表されたもので、裾に立体的なウェーブがデザインされている。
本作で丸坊主にしたエマは、徐々に伸びて来たヘアをこなれ感あるアップにまとめ、ピンクのリップとチークでキュートな魅力を引き出した。またアクセサリーは、シンプルなダイヤモンドのピアスとリング、細いチェーンブレスレッドのみに抑え、ミニマリズムを追求したコーデを完成させた。
なお『Bugonia』は、エマとランティモス監督の4度目のタッグとなる作品。チャン・ジュンファン監督の映画『地球を守れ！』をリメイクした作品で、エマは陰謀説を唱える男性2人に拉致された大企業のCEOミシェルを演じる。お披露目となったヴェネチア国際映画祭では、6分間のスタンディングオベーションで迎えられるなど、早くも高評価を得ている。
