人気女優ら「ブルネロ クチネリ」イベントに集結 絵力強すぎるショットに反響
モデルで女優の大政絢が22日にインスタグラムを更新。イタリア発のファッションブランド「ブルネロ クチネリ」のイベントで人気女優らと競演したことを報告した。
【写真】絵力強すぎる…！ 人気女優らが豪華競演
大政は「昨夜は、イタリア大使館にて」「ブルネロ クチネリ 2026SS コレクションのファッションプレゼンテーションへ」と、BVLGARIのイベントに参加したことを報告。「ジョークを交えながらも、愛に溢れた言葉をたくさん残されたブルネロさんのスピーチがとても印象的でした」と振り返った。
そんな大政は「ブルネロ クチネリのイベントでは、小雪さん、杏さんにもお会いできました」と報告。小雪との2ショット、杏を交えての3ショットを公開し「温かく、知性にあふれるお二人とご一緒できて光栄でした」と2人の人柄を褒め称えていた。
大政が公開した人気女優3人が集った絵力の強い3ショットには、コメント欄に「ゴージャスすぎるメンバー」「美女ばかり」「あらぁ、豪華な美女揃い」といった反響が寄せられている。
◼︎大政絢（おおまさ あや）
1991年2月4日生まれ。北海道出身。モデルとしての活動と並行して女優として『ケータイ刑事 銭形海』（BS-TBS）、『メイちゃんの執事』（フジテレビ系）、『ミストレス〜女たちの秘密〜』（NHK総合）などの話題作に出演。2021年12月にロックバンド「ONE OK ROCK」のギタリスト・Toruとの結婚を発表。2025年1月には第1子妊娠を報告している。
引用：「大政絢」インスタグラム（@aya_omasa_official）
